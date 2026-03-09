WHO 고령친화도시 재인증 기반 2026년 고령친화도시 정책 8개 영역 88개 사업계획 수립 성동형 통합돌봄 지원체계 확대, 스마트헬스케어센터 신설 등 지역사회 내 건강하고 안정된 노후 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구가 초고령사회에 대비해 어르신이 지역사회에서 건강하고 안정된 노후를 보낼 수 있도록 ‘성동형 고령친화도시’ 조성을 위한 다양한 사업을 본격 추진한다고 밝혔다.

성동구는 2020년 10월 세계보건기구(WHO) 고령친화도시 국제네트워크에 가입한 이후 제1기(2021~2023) 고령친화도시 조성 실행계획을 성공적으로 마무리했다. 이어 2023년 9월 고령친화도시 국제네트워크 재인증을 획득하여 현재 제2기(2024~2028) 고령친화도시 조성 사업을 추진하고 있다.

올해 구는 ‘2026년 성동형 고령친화도시 조성 실행계획’을 수립하고, 건강·돌봄, 교통환경, 주거, 사회참여 등 8개 영역에서 총 88개 세부사업을 추진한다.

이번 계획은 제2기 중장기 계획에 따라 ▲어르신의 건강하고 안전한 지역사회 내 지속 거주(Aging in Place, AIP) 실현 ▲어르신 존중 및 세대 간 통합을 위한 사회적 분위기 조성 ▲노후 준비를 위한 제2인생 설계 지원을 중점 목표로 설정했다.

행정안전부 통계에 따르면 2023년 12월 말 기준 우리나라 70대 이상 인구는 20대 인구를 앞지른 것으로 나타났으며, 2024년에는 고령인구가 1천만 명을 돌파하는 등 고령화가 빠르게 진행되고 있다. 성동구 역시 노인인구가 매년 꾸준히 증가하고 있으며, 2025년 12월 말 기준 약 5만 3천여 명으로 구 전체 인구의 19.4%를 차지해 초고령사회 진입을 앞두고 있다.

이에 성동구는 성동형 고령친화도시 기반을 강화하기 위해 2025년 한 해 동안 ▲송정·왕십리·금호 스마트헬스케어센터 개관 ▲성공버스(성동형 공공시설 셔틀버스) 노선 확대 운영 ▲복지종합상담센터 운영 등 어르신 복지 인프라 확충에 힘써 왔다.

2026년에는 세계보건기구(WHO) 고령친화도시에 부합하는 8대 영역을 중심으로 성동의 특성을 반영한 다양한 정책을 추진할 계획이다. 8대 영역은 ▲건강과 지역돌봄 ▲교통환경 편의성 ▲의사소통과 정보 ▲고용과 사회참여 ▲여가 및 사회활동 ▲외부환경 및 시설 ▲주거환경 안전성 ▲존중과 사회통합으로 이에 대한 88개 세부 사업이 추진된다.

특히 ‘성동형 통합돌봄 지원체계’를 단계적으로 확대해, 어르신 개개인의 건강 상태와 욕구에 맞는 맞춤형 서비스를 제공하여 지역사회 내에서 건강하고 품위 있는 노후를 보낼 수 있도록 지원한다.

또한 2024년 사근 스마트헬스케어센터, 2025년 송정·왕십리·금호 스마트헬스케어센터를 개관한 데 이어, 2026년에도 마장동, 성수동 등 관내 거점지역에 스마트헬스케어센터를 추가 조성해 어르신의 지속가능한 자립적 건강관리 기반을 더욱 확대한다.

아울러 행복하고 안정된 노후를 지원하기 위해 성동50플러스센터 및 노후준비지원센터 운영을 내실화하고, ‘노인일자리 사업’을 활성화해 은퇴 이후에도 일과 사회참여가 지속될 수 있도록 체계적으로 지원하고자 한다. ‘성동시니어 종합안내서’를 제작·배포해 복지 정보 접근성을 높이고, 노후화된 어르신 복지시설 환경을 개선하는 등 어르신의 삶의 질 향상을 위한 정책도 함께 추진한다.

구 관계자는 “어르신들이 평생 살아온 지역사회에서 이웃과 함께 건강하고 행복한 노후를 보내실 수 있도록 모든 세대가 안심하고 나이 들어갈 수 있는 성동구를 만들어 가겠다”고 말했다.