[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구 달서가족문화센터는 2026년 2학기(4~6월) 문화강좌 수강생을 오는 10일부터 모집한다고 8일 밝혔다.

이번 문화강좌는 총 160여개 프로그램으로 구성되며 달서구 협업 기획 프로그램을 비롯해 독서·문화·예술 활동을 결합한 도서 연계 강좌와 가족 참여형 프로그램 등 다양한 평생학습 프로그램을 운영할 예정이다.

특히 손자녀 양육 부담을 덜고 건강한 가족 관계 형성을 돕기 위해 가족정책과와 협업한 ‘할마, 할빠! 육아 고수 만들기: 행복한 조부모 교실’을 새롭게 운영한다.

또 달서가족문화도서관과 연계한 영어동화 읽기, 책갈피 공방, 에세이 출판 클래스 등 독서와 문화활동을 결합한 프로그램도 마련했다.

어린이와 영아를 위한 독서·예술 체험 프로그램과 함께 가족이 함께 참여할 수 있는 건축 체험 수업, AI 활용 디자인·영상 강좌, 여행 스케치와 손뜨개 등 신규 취미 강좌도 운영한다.

이와 함께 ‘토요가족만세’, ‘50플러스 액티브 문화배움터’ 등을 통해 가족 단위 문화 활동과 중장년층 문화 참여 기회를 확대하고 북 콘서트와 가정의 달 특별기획 공연 등 가족이 함께 즐길 수 있는 문화 프로그램도 마련할 예정이다.

수강 신청은 일반 강좌는 오는 10일, 어린이 강좌는 12일부터 달서가족문화센터 홈페이지를 통해 가능하며 강좌 운영 기간은 4월 4일부터 6월 30일까지이다.

자세한 강좌 내용과 신청 방법은 달서가족문화센터 홈페이지 또는 달서평생학습플랫폼에서 확인할 수 있다.

이태훈 대구 달서구청장은 “달서가족문화센터는 배움과 문화 활동을 통해 가족이 함께 성장하는 지역 평생학습의 거점 공간”이라며 “앞으로도 다양한 문화·교육 프로그램을 통해 구민 누구나 일상 속에서 배움과 여가를 즐길 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.