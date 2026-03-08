[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 6일 천마스퀘어 시청각실에서 ‘제41회 나이팅게일 선서식’을 개최했다.

이번 선서식은 간호학과 3학년 학생들이 예비 간호사로서 환자 생명과 안전을 최우선 가치로 삼고 전문직 윤리와 사명을 가슴에 새기는 의미 있는 자리로 마련됐다.

행사에는 간호학과 3학년 216명이 선서생으로 참여했으며 영남이공대 이재용 총장을 비롯해 영남대의료원 김용대 의료원장, 대구시 간호사회 서부덕 회장 등 대학 및 의료원 관계자, 간호계 주요 인사들이 함께했다.

선서식은 개식선언을 시작으로 국민의례, 나이팅게일 입장, 촛불점화, 선서생 촛불점화, 나이팅게일 선서, 축사 및 축가, 교가 제창 등의 순으로 진행됐다.

영남이공대 이재용 총장은 “간호는 지식과 기술만으로 완성되는 직무가 아니라 환자에 대한 존중과 공감, 그리고 생명을 지키겠다는 책임감 위에서 비로소 완성된다”며 “오늘의 선서가 환자의 고통을 진심으로 공감하고 존엄을 지키는 전문 간호인으로 성장하는 출발점이 되길 바란다”고 말했다.