‘카운트다운 차트 글로벌’ 7주 연속 1위 블랙핑크, 英 오피셜 싱글차트 11위에

[헤럴드경제=유재훈 기자]오는 20일 발매를 앞둔 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)이 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 사전 저장(Pre-save) 400만회를 돌파했다.

소속사 빅히트뮤직이 7일 밝힌 데 따르면 ‘아리랑’은 사전 저장 시작 이틀 만에 100만회를 넘긴 데 이어, 꾸준한 상승세를 이어가 400만회를 기록했다. ‘아리랑’은 또한 발매를 앞둔 앨범과 싱글의 사전 저장 수치를 집계하는 ‘카운트다운 차트 글로벌’에서 7주 연속 1위를 차지했다.

‘아리랑’에는 ‘지금의 방탄소년단’을 느낄 수 있는 신곡 14곡이 수록된다. 방탄소년단은 오는 20일 오후 1시 5집 ‘아리랑’을 발표하고, 다음 날인 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 무료 복귀 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 연다. 이 공연은 온라인 동영상 서비스(OTT) 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계된다.

한편 걸그룹 블랙핑크는 세 번째 미니앨범 ‘데드라인’(DEADLINE)으로 영국 오피셜 싱글·앨범 차트에 모두 이름을 올렸다. 6일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면 블랙핑크의 새 미니앨범 ‘데드라인’은 오피셜 앨범 차트 ‘톱 100’에 11위에 랭크됐다. 신보 타이틀곡 ‘고’(GO)는 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에 44위로 데뷔했다.

블랙핑크 멤버 로제의 글로벌 히트곡 ‘아파트’는 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에서 전주보다 다섯 계단 오른 85위로 63주째 진입했다.

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)은 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에 세 곡이 이름을 올렸고, ‘골든’(Golden)은 전주보다 네 계단 하락한 24위로 37주 연속 진입했다. ‘테이크다운’(Takedown)은 80위, ‘소다 팝’(Soda Pop)은 81위를 각각 기록했다.