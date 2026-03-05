[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]수성대가 대구권 대학 가운데 유일하게 5년 연속 신입생 등록률 100%를 달성했다.

5일 수성대에 따르면 수성대는 지난달 27일 마감한 2026학년도 입시에서 정원 내 1147명, 정원외 268명, 전공심화과정 80명 등 총 1521명의 신입생이 등록해 등록률 100%를 기록했다.

이로써 수성대는 대구권 전문대학 가운데 유일하게 5년 연속 신입생 충원율 100% 라는 성과를 이어가며 안정적인 입시 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

대학 측은 이러한 성과의 배경으로 학령인구 감소에 선제적으로 대응해 온 대학 구조 혁신과 교육 경쟁력 강화 전략을 꼽고 있다.

수성대는 최근 몇 년간 학과 구조 개편을 통해 모집 정원을 단계적으로 조정하는 한편 디지털 전환과 미래 신산업 변화에 대응한 학과 재편과 교육과정 혁신을 지속적으로 추진해 왔다.

특히 AI빅데이터과와 웹툰웹소설과를 신산업자율학부로 개편하고 메타버스크리에이터과, 드론기계과 등 미래 산업 분야 중심의 교육 경쟁력을 강화하며 대학 체질 개선을 지속해 왔다.

성인학습자를 위한 교육 환경 구축도 입시 경쟁력 강화의 주요 요인으로 평가된다. 수성대는 직장인과 성인학습자를 위한 주말반과 야간반 운영 등 성인 친화형 교육과정을 확대해 제2 인생 설계를 준비하는 성인학습자들에게 새로운 교육 기회를 제공하고 있다.

학생 중심 교육환경 개선 역시 지속적으로 추진하고 있다. 최신식 기숙사와 간호보건계열 강의동, 다목적 강당 등 교육시설을 확충하고 다양한 장학제도를 확대해 학생들이 쾌적한 환경에서 학업에 집중할 수 있도록 지원하고 있다.

이와 함께 수성대는 최근 교육부 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업과 대학자율혁신지원사업에 선정되며 지역 산업과 연계한 교육혁신 기반도 더욱 강화하고 있다. 이를 통해 대학은 지역 산업 수요에 맞춘 실무형 인재 양성과 교육 경쟁력 강화를 동시에 추진하고 있다.

정지원 수성대 입학홍보처장은 “학령인구 감소라는 어려운 환경 속에서도 5년 연속 신입생 등록률 100%를 달성한 것은 대학 구성원 모두가 교육 혁신과 대학 경쟁력 강화를 위해 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 학생 중심 교육환경 조성과 지역 산업과 연계한 교육 혁신을 통해 경쟁력 있는 대학으로 발전해 나가겠다”고 말했다.