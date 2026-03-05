‘스마트 관망관리(SWNM)’ 기술로 수상…기후위기·누수 등 사회적 난제 해결에 기여한 공로

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국수자원공사(K-water)는 4일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 모바일 전시회 ‘모바일 월드 콩그레스(MWC) 2026’의 주요 시상식인 제31회 글로모 어워즈(GLOMO Awards) 시상식에서 최종 수상의 영예를 안았다고 5일 밝혔다.

글로모 어워즈는 세계이동통신사업자연합회(GSMA)가 주관하는 모바일·정보기술(IT) 분야 최고권위의 상으로, 전 세계 혁신 기술 중 30개 분야만을 엄선해 상을 수여한다.

그간 삼성전자, SK텔레콤 등 대기업이 주로 수상해 왔고, 공공부문에서 기관 단독 수상은 이번이 처음이다.

한국수자원공사가 올해 첫 MWC에 출품한 ‘물관리 디지털트윈(디지털 가람+)’, ‘스마트 관망관리(SWNM)’ 기술 2건이 최종후보에 올랐고, 이 중 스마트 관망관리가 기술 혁신성을 인정받아 최종 수상작으로 선정됐다.

수상작인 스마트 관망관리는 누수 저감에 특화된 지능형 시스템으로, 지난 20여년간 전국 23개 지방상수도 운영관리 수탁사업과 116개의 노후 상수관망 정비 수탁사업 등을 수행하며 축적한 물관리 비결을 디지털화했다.

AI와 사물인터넷(IoT) 기술을 접목해 실시간으로 누수 지점을 진단하고 관리하는 이 모델은 현재 필리핀, 베트남 등과 현지 도입 및 기술협력을 논의 중이다.

윤석대 한국수자원공사 사장은 “이번 수상은 MWC라는 세계 무대에서 우리의 AI 물관리 기술이 인류의 난제를 해결할 실질적인 이정표로 인정받은 성과”라며 “세계가 인정한 AI 기술 경쟁력을 마중물 삼아 대한민국이 글로벌 물산업의 새로운 패러다임을 주도해 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.