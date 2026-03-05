“현지 직원 안전 지역으로 대피 완료” “안전 경로 확보 시 귀국 조치 예정”

[헤럴드경제=한영대 기자] LIG넥스원은 5일 직원 중 일부가 아랍에미리트(UAE) 현지서 군사 작전에 동원됐다는 의혹에 대해 “전혀 사실이 아니다”고 밝혔다.

일부 매체는 이날 UAE 현지에서 근무 중인 LIG넥스원 직원 중 일부가 군사 작전에 동원됐다고 보도했다. 이란의 UAE 공습 이후 UAE 당국이 LIG넥스원 일부 직원에게 천궁-Ⅱ 실전 운용을 요구했다는 것이다.

LIG넥스원은 이날 입장문을 통해 “계약 관계에 따라 현지 출장 중이던 직원들은 상황 발생 시 현지 공관과의 긴밀한 협의 하에 안전 지역으로 대피 완료했다”고 설명했다. 이어 “일상업무 시 최소한의 안전 장비도 지급받지 못했다는 주장도 사실과 다르다”고 반박했다.

LIG넥스원은 “당사는 직원 안전을 최우선으로 하고 있다”며 “안전한 귀국 경로가 확보되면 단계적으로 귀국 조치할 예정”이라고 말했다.