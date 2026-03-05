[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]세계 최대 청소년 로보틱스 국제대회 ‘2026 퍼스트 글로벌챌린지(FIRST Global Challenge, 이하 대회)’가 10월 인천에서 열린다.

인천관광공사는 미국 워싱턴 D.C. 메리디언 하우스에서 지난 4일(현지시간) 열린 ‘2026 퍼스트 글로벌 리더십 리셉션’에서 차기 개최지로 인천이 공식 발표됐다고 5일 밝혔다.

이에 따라 퍼스트 글로벌 챌린지 인천대회는 10월 7일부터 10일까지 4일간 열린다.

퍼스트 글로벌 챌린지는 미국 비영리재단 FIRST Global이 주최하는 국제 로봇공학 경진대회로, 전 세계 200개국에서 참가자 2000명과 동반가족 3000명 등 약 5000명이 참가하는 글로벌 행사다.

각국 청소년 대표팀이 로봇설계·제작과 미션 수행을 통해 글로벌 문제 해결 역량을 겨루는 세계 최대 규모의 로보틱스 대회로 평가받고 있다.

인천시는 행사 유치를 위해 지난 1월 ‘2026 퍼스트글로벌 챌린지 성공 개최를 위한 업무협약’을 체결한 바 있다.

인천관광공사 유지상 사장은 “이번 유치는 단순한 국제행사 개최를 넘어 인천이 로봇·미래기술 중심의 글로벌 교육 플랫폼 도시로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “인천시, 퍼스트글로벌재단, 한국조직위원회와 함께 성공적인 대회 개최를 위해 전력을 다하겠다”고 말했다.