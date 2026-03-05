[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도는 5일 동두천시청 상황실에서 ‘경기도–동두천시 투자유치 전략합동회의’를 열고, 동두천시 주요 개발사업 현황 공유와 함께 투자유치 협력 방안과 실행 전략을 논의했다.

이번 회의는 ‘2026년 현장중심 투자유치 IR 및 컨설팅’ 사업의 하나로 마련됐다. 경기도와 시군이 공동으로 지역 여건에 맞는 투자유치 전략을 수립하고 실질적인 성과로 이어가기 위한 협업 체계를 강화하는 데 목적이 있다.

회의에는 유소정 경기도 투자진흥과장을 비롯한 투자유치 담당팀장과 허순 동두천시 부시장, 일자리경제과·공원녹지과 등 관련 부서장과 담당팀장 등 총 12명이 참석했다.

이 자리에서는 올해 본격 분양이 예정된 동두천 국가산업단지 조성 사업과 관련해, 단지 내 기업 유치 방안 등이 논의됐다. 동두천 국가산업단지는 산업시설용지와 지원시설을 갖춰 제조업 중심의 기업 유치가 가능할 것으로 기대된다. 특히 수도권 주요 교통망과의 연계성 등 입지 여건을 활용한 투자유치 전략과 함께, 분양률 제고 및 입주 의향 기업 발굴 방안에 대한 의견이 공유됐다.

또한 소요산 체육공원 조성 사업과 관련해 체육·레저 기능을 중심으로 한 공원 조성 방안과 9홀 골프장 조성 등 개발 가능성도 함께 논의됐다. 참석자들은 체육공원 조성 시 인근 관광자원과의 연계를 통해 체류형 관광 거점으로 발전시킬 수 있는 가능성에 주목했다.

회의 이후에는 주요 대상 사업지에 대한 현장 방문이 이어졌다. 경기도와 동두천시 관계자들은 동두천 국가산업단지를 둘러보며 입지 여건과 교통 접근성, 기반시설 현황 등을 직접 점검했다. 현장에서는 기업유치 시 고려해야 할 사항에 대해 실무 중심의 의견 교환이 이뤄졌다.

경기도와 동두천시는 향후 이번 전략합동회의 결과를 바탕으로 컨설팅을 추진하고, 사업별 투자유치 전략을 구체화해 잠재 투자기업과의 협의를 지속해 나갈 계획이다.

특히 ‘현장중심 투자유치 IR 및 컨설팅’ 사업을 통해 시군의 투자유치 역량을 강화하고, 실질적인 투자 성과로 이어질 수 있도록 후속 지원을 이어간다는 방침이다.

도는 2022년부터 추진한 ‘현장중심 투자유치 IR 및 컨설팅’으로 남양주시 등 4개 지역에 카카오를 비롯한 5개 핵심 앵커기업을 유치하며, 총 4조 6천억 원 규모의 투자유치 성과를 거둔 바 있다.