올 뉴 3008 스마트 하이브리드 출시 기념 볼펜 꾸미기 등 가족 체험 콘텐츠 진행

[헤럴드경제=권제인 기자] 푸조가 패밀리 스포츠유틸리티차(SUV) ‘올 뉴 5008 스마트 하이브리드’의 출시를 기념해 ‘취향을 넓히는 봄날의 드라이빙’ 콘셉트의 시승 행사를 진행한다고 5일 밝혔다.

행사는 오는 6일부터 22일까지 전국 13개 전시장에서 동시 진행한다. 총 17일간 이어지는 이번 행사는 단순한 차량 주행 경험을 넘어, 고객의 취향과 라이프스타일을 확장하는 브랜드의 감각적 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다. 전시장을 방문하는 고객과 동반인이 함께 즐길 수 있는 참여형 프로그램을 통해 브랜드와의 정서적 연결을 강화한다는 방침이다.

행사 기간 전국 전시장에는 ‘취향을 넓히는’ 커스터마이징 스튜디오를 운영한다. 특히 최근 전국적으로 큰 인기를 끌고 있는 ‘꾸미기’ 트렌드에 주목, 준비된 다양한 파츠를 활용해 자신의 취향에 맞는 볼펜과 스마트폰 스트랩 등 자신만의 굿즈를 직접 만들어볼 수 있는 프로그램이 마련됐다. 어린이를 동반한 가족 단위의 방문객은 물론, 성인 고객까지 친근하고 즐거운 전시장 방문 경험을 제공한다는 계획이다.

이와 함께 푸조는 올 뉴 3008 스마트 하이브리드의 ‘2026 올해의 디자인’ 부문 2관왕 달성 기념 100% 당첨 이벤트도 진행한다. 시승에 참여한 고객들에게 제공되는 스크래치 카드를 통해 푸조와 프랑스 프리미엄 캐리어 브랜드 델시가 공동 제작한 여행용 캐리어 ‘푸조 보야지 러기지(29인치)’를 비롯해 프랑스 프리미엄 와인 및 와인잔 세트, 커피쿠폰 등 다채로운 선물을 방문 팀 모두에게 증정한다.

푸조는 지난달 올 뉴 5008 스마트 하이브리드 출시를 통해 7인승 패밀리 SUV 라인업을 확충하고, 308·408·3008·5008로 이어지는 브랜드 핵심 라인업을 완성했다. 특히 전 차종에 탑재된 스마트 하이브리드 시스템은 도심 주행 효율성과 푸조 특유의 민첩한 주행 감성을 동시에 제공한다.

방실 스텔란티스코리아 대표는 “이번 행사는 고객의 일상과 라이프스타일이 푸조라는 브랜드 안에서 더욱 풍성해지는 경험을 제공하고자 하는 취지”라며 “가족, 연인, 친구와 함께 전시장을 방문해 새로운 취향을 발견하고 확장하는 시간이 되기를 기대한다”고 말했다.