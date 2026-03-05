환율·대출·계좌개설 등 주요 서비스 가능

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 오픈 API 플랫폼을 전면 개편하고 새로운 브랜드 ‘Hana API On’을 공식 출시했다고 5일 밝혔다.

‘Hana API On’에선 핀테크 스타트업 등 다양한 기업의 금융 기능을 손쉽게 이용할 수 있다. 하나은행 API 서비스가 월 평균 약 5600만건 이상 활용되는 등 업계 최고 수준의 이용 규모를 기록하면서 서비스 품질과 이용 편의성을 높이기 위해 이번 개편이 추진됐다.

새 플랫폼은 개발 및 운영 환경을 고려한 편의성 개선에 초점을 맞췄다. 실제 운영 환경과 유사한 조건에서 사전 검증이 가능한 테스트베드 기능을 도입해 개발 오류를 줄이고 서비스 안정성을 높였다. 또한 UI·UX를 개편해 API 탐색부터 이용 신청, 인증, 가이드 확인까지의 과정을 직관적으로 구성했으며 모바일 웹 환경도 지원해 접근성을 확대했다.

플랫폼을 통해 제공되는 주요 API 서비스도 확대됐다. 58개 통화의 실시간 환율 정보를 24시간 제공하며, 비로그인 방식으로 서류 제출 없이 신용대출 한도를 조회할 수 있는 기능도 지원한다. 제휴 플랫폼을 통해 계좌 개설도 가능하도록 했다.

하나은행은 이번 플랫폼 개편을 통해 금융 서비스 접근성을 높이는 ‘포용적 금융’을 확대하는 동시에 제휴 기업의 신규 비즈니스 창출을 지원하는 ‘생산적 금융’ 기반을 강화하겠다는 구상이다. 하나은행 관계자는 “‘Hana API On’은 금융과 산업을 연결하는 개방형 플랫폼”이라며 “앞으로도 스타트업과 파트너 기업과의 협업을 확대해 나가겠다”고 말했다.