[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국재료연구원(KIMS)은 국방기술품질원과 ‘국방 우주표준 협력 개발을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다. 이번 협약은 우주 재료·공정 분야의 표준 협력 개발을 통해 국내 우주소재 산업의 경쟁력을 높이고 산업 기반을 확대하기 위해 추진됐다.

양 기관은 우주 재료·공정 전반에 대한 체계 정립에 나선다. 구체적으로 ▷품질 및 신뢰성과 관련된 요구사항과 표준안 수립 ▷시험·분석·측정·검사 방법에 대한 기준 및 표준안 마련 ▷관련 기술 개념 정리 및 표준 용어 정의 ▷국내외 표준 및 기술 동향에 대한 정보 교류와 확산 등을 단계적으로 추진할 예정이다.

또한 우주 재료·공정 보증 분야 표준개발 워킹그룹을 함께 구성해 개발 단계에서 요구되는 세부 항목과 시험·분석·측정·검사 등의 기술 기준을 면밀히 검토하고, 국방 우주표준체계 구축을 가속화할 계획이다. 이를 통해 우주 소재·부품 개발 과정에서 적용 가능한 기준을 구체화하고, 연구개발부터 품질관리까지 이어지는 전 과정의 일관성과 신뢰성을 높여 나가게 된다.

이번 협력은 우주 소재·부품 산업이 활용할 수 있는 표준 기반을 체계적으로 확립하는 데 의미가 있다. 특히 중소기업을 포함한 우주산업체가 개발 단계에서 참고할 수 있는 기술 기준을 명확히 제시함으로써, 기술 역량 강화를 지원하고, 시험·평가 및 품질관리 체계의 신뢰도를 높이는 데 기여할 것으로 기대된다. 나아가 국제 수준에 부합하는 우주표준의 확산을 통해 국내 우주 소재·부품 산업의 글로벌 경쟁력 확보에도 긍정적인 역할을 할 전망이다.

이창훈 KIMS 부원장은 “우주산업에서 표준은 기술 신뢰성과 직결되는 핵심 요소”라며 “특히 우주 환경에 적용되는 재료와 공정의 특성을 반영한 기준 정립이 중요하다”고 강조했다.

이어 “그간 축적해 온 재료·공정 분야의 연구 및 시험·평가 경험을 바탕으로 기품원과 긴밀히 협력해 우주 재료·공정 분야의 기술 체계를 단계적으로 고도화하겠다”고 덧붙였다.