[헤럴드경제=고승희 기자] “팬들에게 돌아오겠다고 약속했어요. (We promised our fans that we’d be back)”

그룹 방탄소년단(BTS)이 돌아올 날이 머지 않았다. 멤버들은 컴백을 앞두고, “진짜 보고싶다”며 팬들을 향한 마음을 전했다.

빅히트뮤직은 5일 오전 9시 공식 SNS에 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)’ (BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)의 트레일러 영상과 포스터를 공개했다.

콘서트장에서 울려 퍼졌던 아미(ARMY. 팬덤명)의 뜨거운 응원과 함성 소리로 시작되는 영상은 RM의 “팬들에게 돌아오겠다고 약속했다”는 내레이션과 함께 장면이 전환된다.

멤버들은 낮과 밤이 교차하는 경복궁을 배경으로 모습을 드러내며 “하나하나 뭔가가 달라진다는 느낌을 많이 받았어요”, “저희 7명이 함께 이 길을 계속 걸어갈 수 있고 계속 헤엄쳐나갈 수 있다고 생각합니다”라고 말하며 새로운 여정을 향한 강한 의지와 기대를 드러냈다.

방탄소년단은 오는 20일 정규 5집 ‘아리랑’을 발매하고 다음 날인 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 컴백 라이브를 개최한다. 2012년 런던올림픽 개막식, 미국 슈퍼볼 하프타임쇼 등을 연출한 해미시 해밀턴(Hamish Hamilton)이 진두지휘하는 무대다. 현장을 찾지 못하는 사람들은 넷플릭스를 통해 전 세계 어디서든 실시간으로 시청할 수 있다.

이번 신보의 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’은 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래한다. 밀려오는 흐름을 자신만의 속도로 담담히 넘어가겠다는 의지를 ‘삶에 대한 사랑’으로 풀었다. 리더 RM이 작사 전반에 참여했다.