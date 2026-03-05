설정 기간·간격 따라 자동 분할 주문 대량 거래 시 가격 영향 최소화

[헤럴드경제=경예은 기자] 빗썸이 대량 주문을 여러 차례에 나눠 자동으로 집행하는 ‘시간분할자동주문(TWAP·Time-Weighted Average Price)’ 서비스를 빗썸 앱과 PC, 모바일 웹까지 확대했다고 5일 밝혔다.

TWAP 주문은 설정한 전체 주문 기간과 간격에 따라 주문 수량 또는 금액을 균등하게 나눠 시장가로 자동 제출하는 방식이다. 최종 체결 가격이 해당 기간의 평균 가격에 근접하도록 설계돼 대량 주문 시 발생할 수 있는 가격 변동 영향을 줄이는 전략으로 활용된다.

이용 방법은 매수·매도 화면에서 주문 유형을 ‘TWAP’을 선택한 뒤 주문 총액 또는 수량을 입력하고 전체 주문 기간과 주문 간격을 설정하면 된다. 첫 주문은 TWAP 실행 즉시 제출되며 이후 설정된 간격에 따라 자동으로 주문이 접수된다.

만약 이용자가 6억원을 TWAP 방식으로 매수하고 주문 시간을 2시간, 주문 간격을 60초로 설정한다면 500만원씩 총 120회의 시장가 매수 주문이 자동 실행된다.

TWAP 주문은 최대 10억원까지 설정할 수 있다. 각 회차 주문은 최소 5000원 이상이어야 한다. 분할 주문 시점에 필요 자산이 부족할 경우 잔여 주문은 자동 종료된다. 주문 진행 중에는 조건 변경이나 일부 수량 취소는 불가능하며 전체 주문 취소만 가능하다. 수수료는 각 회차 체결 시점에 부과되며 원화 마켓 시장가 주문과 동일한 수수료율이 적용된다.

빗썸 관계자는 “TWAP 등 분할매매 기능은 변동성 관리 측면에서 일반 이용자부터 기관 투자자까지 폭넓게 활용할 수 있는 전략적 거래 방식”이라며 “법인 투자 허용 논의가 이어지면서 대량 매매 수요에 대한 대비 필요성도 더욱 커지고 있다”고 말했다.