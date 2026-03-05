[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데하이마트는 이달 전국 300여개 매장에서 ‘가봄쎄(가전 봄맞이 쎄일)’ 행사를 진행한다고 5일 밝혔다.

먼저 오는 9일까지 삼성전자, LG전자, 쿠쿠 등 주요 브랜드 중심으로 구성한 패키지 상품 구매 시 다품목 구매 혜택, 행사카드 혜택 등 최대 240만원 혜택을 제공한다.

삼성전자는 ‘비스포크 AI 콤보’, ‘비스포크 AI 로봇청소기’, ‘인피니트 AI 공기청정기’ 등 행사상품 구매 시 최대 240만원 할인을 제공한다. LG전자는 ‘워시타워’, ‘로보킹 AI 로봇청소기’ 등 행사상품을 구매하면 최대 220만원 할인을 받을 수 있다.

예비 신혼부부들이 결혼식장 계약서 등 결혼을 증빙하면 최대 4% 할인 혜택을 추가로 준다.

‘클린 가전 페스타’ 행사도 진행한다. 행사 기간 내 구매하는 모든 로봇청소기 대상으로 5년 A/S 연장보증을 무료로 제공한다.

김승근 롯데하이마트 통합마케팅실장은 “이사 및 결혼을 앞둔 고객들이 더 좋은 가격에 가전을 마련할 수 있도록 다양한 혜택들을 중복 적용해 제공한다”고 말했다.