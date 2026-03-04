김포시, 정석인하학원·인하대·인하대병원·김포도시공사·풍무역세권개발 협약 2028년 인하대학원 개교 2031년 종합병원 개원… 2038년까지 종합병원 완성

[헤럴드경제(김포)=이홍석 기자]김포에 첫 대학병원이 들어설 전망이다.

김포시는 4일 김포도시공사, ㈜풍무역세권개발과 학교법인 정석인하학원, 인하대학교, 인하대학교의과대학부속병원이 풍무역세권 도시개발사업의 인하대학교 김포메디컬캠퍼스 조성을 위한 부지 제공 협약을 체결했다.

이번 협약은 지난해 3월 제출한 사업계획서를 바탕으로 김포메디컬캠퍼스 조성 세부 내용 등 이전 양해각서(MOU)나 합의서(MOA)보다 구체화된 내용을 담았다.

시는 이날 협약으로 50만 대도시에 걸맞는 의료 인프라를 확보, 김포의 도시경쟁력을 강화하는 계기를 맞게 됐다.

시는 풍무역세권 인하대학교 김포메디컬캠퍼스 조성을 위한 교육부 대학위치변경 승인과 보건복지부 의료기관 개설 허가절차 이행을 추진할 예정이다.

시는 2028년 대학원 개교와 2031년 500병상 규모의 종합병원 개원을 거쳐 2038년까지 최종 700병상 규모의 종합병원 체계를 완성할 계획이다.

이번 대학병원 유치 확정은 단순한 의료기관 신설을 넘어 ▷중증질환 전문센터 운영 ▷응급의료체계 강화 ▷전 생애주기 의료서비스 제공 ▷산·학·연 클러스터 중심축 형성을 통해 김포시 의료 수준의 질적 향상을 도모할 것으로 기대된다.

특히 대학원 중심 연구 기능 도입은 첨단·신성장 산업과 연계한 산학협력 체계 구축으로 이어져 김포의 경제적 선순환을 이끄는 결정적 계기가 될 전망이다.

김병수 김포시장은 “이번 협약으로 김포시 최초의 대학병원 설립이 본궤도에 올랐다”며 “시민이 수준 높은 의료 인프라와 교육환경을 누릴 수 있도록 인하대 김포메디컬캠퍼스 조성에 필요한 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

성용락 정석인하학원 이사장은 “성공적인 결실을 맺어 김포의 새로운 도약을 이끄는 상징이 되기를 진심으로 기원한다”고 말했다.

이택 인하대병원장은 “오늘 이 자리는 김포의 위상에 걸맞은 중증 환자 치료 역량을 갖춘 대학병원을 세우기 위한 담대한 여정의 실질적인 첫 단추가 될 것”이라며 “김포메디컬캠퍼스는 미래형 스마트 의료의 전초기지가 돼 로봇수술, AI 진단, 정밀 의료 등 최첨단 기술이 중심이 되는 혁신의 장이 될 것”이라고 말했다.