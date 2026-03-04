혁신기업, 기후부·중기부, 공공기관 참여…민관 정책 소통창구 기대 클린·카본·에코·푸드·지오 등 테크 5개 분야 수시 모임 통해 구체화

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 중소벤처기업부와 4일 오후 서울 마포구 마포디캠프에서 기후테크업 육성을 위한 정부-공공기관-기업 간 상시 소통창구인 ‘기후테크 혁신 연합’ 출범식을 개최했다고 밝혔다.

이날 출범식에는 주요 기후테크 혁신기업을 비롯해 관련 공공기관과 투자업계 관계자들이 참여해 기후테크 산업 육성을 위한 정책방향을 논의했다.

특히 이번 행사는 참석자들이 자유롭게 기후테크 산업의 미래상과 아이디어를 공유하고 대안을 모색하는 토크 콘서트 형식으로 진행됐다.

이날 논의된 정책 아이디어는 앞으로 클린·카본·에코·푸드·지오 등 테크 5개 분야별로 수시 모임을 거쳐 구체화할 예정이다.

이날 행사에서는 ▷기후테크 전용펀드 조성 등 자금 지원 확대 ▷주요 기후테크별 실증단지(클러스터) 조성 등 기업 창업·성장 공간 마련 ▷혁신을 위한 선제적 제도 정비와 규제 혁신 등 그간 현장에서 제기된 과제에 관한 대안도 모색했다.

앞으로 기후부는 이번 논의에서 제안된 금융투자·기술지원·제도개선 등을 반영해 ‘기후테크 산업 육성 대책’을 수립하고, 대책의 이행 과정에서 기후테크 혁신 연합과 소통할 계획이다.

김성환 기후부 장관은 “탈탄소 녹색문명을 선도하는 기술은 기후테크”라고 강조하며 “기후테크 기업들의 혁신 아이디어가 신속하게 실증되고 현장에 확산될 수 있도록 기반을 마련하고, 관련 사업의 안정적 성장을 위한 행정적·재정적 지원을 강화하는 등 기후테크가 녹색전환의 핵심 전력이 되도록 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

한성숙 중기부 장관은 “기후테크 스타트업은 탄소중립과 미래산업 경쟁력을 동시에 이끄는 핵심 주체”라며, “기후부와 긴밀하게 협력해 현장의 애로를 신속히 해소하고, 기후테크가 대한민국의 새로운 성장 동력으로 자리 잡을 수 있도록 창업 초기부터 해외진출까지 전주기 지원 체계를 고도화하겠다”고 밝혔다.