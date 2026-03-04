4일 선학체육관서 자서전 ‘I·MAGAZINE’ 출판기념회 개최 인산인해 이뤄 유 시장의 위력 재입증

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]유정복 인천시장은 “지금 자신이 있기까지 힘이 되어준 시민을 위해 온 몸을 던질 것”이라고 밝혔다.

유정복 시장은 4일 선학체육관에서 열린 자신의 자서전 ‘I·MAGAZINE’ 출판기념회에서 이같이 밝히고 “인천 시민과 대한민국 국민이 행복한 그날까지 멈추지 않고 달릴 것”이라고 말했다.

그러면서 “인천 동구 송림동에서 태어난 소년이 군수·구청장·시장·국회의원·장관 등을 거쳐 재선의 인천시장이 됐다”면서 “그러나 아직 제 갈 길은 멀다”라며 3선 시장 도전 의지를 내비추었다.

이날 행사장에는 ‘대한민국 경제의 새로운 중심, 인천!’, ‘인천의 100년 지도를 다시 그립니다’란 문구의 대형 현수막이 펼쳐진 가운데 각계 인사와 시민들로 인산인해를 이뤄 유 시장의 위력을 재입증했다.

유 시장의 자서전 ‘I·MAGAZINE’은 제목 ‘I’는 ‘나(I)’와 ‘인천(Incheon)’을 뜻하는 것으로 ‘내 고향 인천’에 대한 각별한 애정과 발전의 염원을 담았다.

자서전은 민선 6기와 민선 8기 시장으로 8년간 이룬 결실과 기대효과, 향후 비전 등을 담은 1편(인천개벽)과 2편(일상으로 스며든 온기)에 이어 인천의 성과와 그간 쌓은 경륜 등에서 터득한 국가운용 구상인 3편 (대한민국을 묻다), 그리고 유 시장 삶의 궤적인 4편(유정복은요?)으로 이뤄졌다.

이날 출판기념회에는 황우여전 국회의원(5선)을 비롯해 나경원·윤상현·배준영 국회의원 등 주요 정치인들과 박용렬 대한노인회 인천지회장 등 각계 인사 등이 대거 참석했다.

이준석 개혁신당 대표와 안철수 국회의원은 영상메시지를 통해 축하 인사를 전했다.