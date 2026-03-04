[헤럴드경제=박병국 기자]서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 상반기 생활체육 교실 참여자를 모집한다고 4일 밝혔다.

이번 상반기 생활체육 교실은 파크골프, 실내 파크골프, 게이트볼, 요가, 댄스스포츠, 라인댄스, 당구 등 7개 종목, 총 17개 교실로 운영된다. 구는 구민들의 다양한 생활체육 수요를 반영해 종목을 구성했다.

특히 올해 구는 파크골프에 대한 구민들의 높은 관심을 반영해 ‘실내 파크골프 교실’을 신설했다. 수업은 영등포구 실내 파크골프장 3호점에서 진행된다.

수업은 4월부터 약 3개월간 운영한다. 반별 모집 인원은 20명 내외이며, 교육 장소는 종목별로 다르다. 신청은 파크골프 종목이 9일까지, 실내 파크골프를 포함한 그 외 종목은 12일부터 18일까지 받는다.

참여를 희망하는 구민은 서울시 공공서비스예약 누리집 ‘교육강좌’ 게시판을 통해 온라인으로 신청하거나, 신청 기간 내 구청 본관 5층 체육진흥과를 방문해 접수하면 된다.

최호권 구청장은 “구민 누구나 가까운 곳에서 편리하게 운동할 수 있도록 생활체육 기반을 더욱 확대하겠다”며 “구민 수요를 반영한 다양한 프로그램을 마련해 체육활동 참여 기회를 넓혀나가겠다”고 전했다.