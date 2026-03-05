수업 방해 막는 ‘긴급 전문 인력’ 투입 제도 예산 3억원→8억원 대로 확대·규모 늘

[헤럴드경제=김용재 기자] 서울시교육청이 교실 내 교육활동 침해 상황에 대응하기 위해 전문 인력을 긴급 투입하는 ‘긴급교실안심SEM’ 사업을 대폭 확대한다고 5일 밝혔다.

‘긴급교실안심SEM’은 수업 방해·문제 행동과 교원 대상 폭언·폭행 등 교육활동 침해 상황이 발생할 경우 학교 요청에 따라 전문 인력을 교실에 긴급 투입해 교사의 수업 운영을 지원하는 제도다.

서울교육청은 “교사가 위기 상황을 홀로 감당하지 않도록 현장에서 즉각적인 대응을 돕는 것이 핵심”이라고 설명했다.

서울교육청은 교실 내 갈등 상황이 늘어나면서 현장의 지원 요구가 증가하면서 지난해 8월 해당 사업을 처음 도입했다. 사업 시행 이후 현재까지 총 393건의 현장 지원이 이뤄졌다. 교사 대상 만족도 조사에서는 ‘만족 이상’ 응답이 98.6%에 달하는 등 높은 평가를 받은 바 있다.

효과를 바탕으로 지원 인력과 예산을 확대해 투입한다. 2026학년도 관련 예산은 올해 3억1500만원에서 8억3160만원으로 증액되고 지원 규모도 약 2.6배 확대된다. 2026학년도 긴급교실안심SEM은 전직 교원과 상담사, 청소년복지사 등 총 180명의 전문 인력으로 구성될 예정이다.

학교 지원 기간 역시 기존 2주에서 4주로 늘어난다. 이들은 주 15시간 이내 지원을 원칙으로 하되 상황의 긴급성과 특성을 고려해 탄력적으로 운영될 예정이다.

지원이 필요한 학교는 교육지원청 ‘서울SEM119(교육활동보호 긴급지원팀)’에 사전 상담 후 신청할 수 있다. 이들은 원칙적으로 최대 2일 이내에 전문 인력을 배정해 현장을 지원하게 된다.

정근식 서울시교육감은 “교원이 위기 상황을 혼자 감당하지 않도록 초기 대응 체계를 더욱 촘촘히 강화하겠다”며 “교실의 안정과 학생의 학습권을 함께 보호하는 실질적인 지원을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.