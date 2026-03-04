이억원 금융위원장, 4일 긴급 점검회의 개최 “중동 정세 피해 기업에는 13.3조원 금융지원”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 정부가 중동 정세 불안으로 인한 주식시장 변동성 확대에 대응하기 위해 100조원 이상의 시장 안정 프로그램을 적극 가동하고, 13조원이 넘는 금융지원 프로그램으로 기업 유동성을 지원키로 했다.

금융위원회는 4일 이억원 금융위원장 주재로 ‘긴급 금융시장 상황 점검회의’를 열고 최근 급등하는 환율과 채권금리, 급락세를 보인 증시 등 국내 금융시장 동향을 점검했다며 이같이 밝혔다.

지난 3일~4일 오전 사이 코스피는 지난달 27일 종가 대비 12.9% 하락했고, 원/달러 환율은 39.8원 상승, 국고채 3년물 금리는 14.3bp(1bp=0.01%포인트) 오르는 등 전반적인 변동성이 커진 상황이다.

이날 회의에서 금융시장 전문가들은 “중동 관련 지정학적 리스크 확대와 그간의 단기 급등에 따른 차익실현 수요가 복합적으로 작용했다”고 진단했다.

다만 기업 실적과 자본시장 활성화 정책, 자금 유입 기대 등 상승 동력이 여전히 탄탄해 증시가 ‘추세적 하락’ 국면으로 진입할 가능성은 작다는 의견이 우세했다.

이에 이 위원장은 “시장 변동성을 틈탄 질서 교란 행위나 가짜뉴스 유포에 대해 무관용 원칙으로 대응하겠다”며 “정부는 실시간으로 시장 상황을 모니터링 중이며, 필요시 100조원+α 규모의 시장안정프로그램을 적극 운영할 예정”이라고 밝혔다.

또 중동 정세로 피해가 우려되는 기업들에 대해 산업은행, 기업은행, 신용보증기금이 총 13조3000억원 규모의 금융지원 프로그램을 통해 신규 자금을 지원하고, 기존 대출·보증에 대해서는 1년 만기 연장을 시행하도록 지시했다. 이들 기관은 시설 및 운영자금 지원 시 최대 1.3%포인트의 금리 감면도 적용한다.

아울러 금융위원회는 과거 러시아·우크라이나 사태 당시와 마찬가지로 피해기업 지원 과정에서 담당자의 책임면제를 적극 검토하기로 했다. 고의나 중과실이 없는 경우 ‘금융기관 검사 및 제재 규정’에 따라 즉시 면책을 적용한다는 방침이다.

금융위는 “중동 지역 불확실성 해소 전까지 관계기관과 함께 ‘금융시장반’을 중심으로 24시간 모니터링 체제를 유지하며, 금융시장 안정을 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.