중환자실 확충, 소아·고위험 산모 치료 인프라 보강 첨단 암치료장비인 양성자치료기, 비수도권 도입 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 지역 내 중증 치료 역량을 갖춘 병원을 육성하기 위해 국립대병원 등 권역책임의료기관을 대상으로 중환자실 확충 등에 필요한 장비비 742억원을 지원한다고 4일 밝혔다.

지역에 있는 환자들이 서울 등 수도권 큰 병원으로 가지 않고도 지역 안에서 최종 치료를 받을 수 있도록 하기 위해서다.

권역책임의료기관은 전국 17개 시도별 고난도 필수의료를 제공하고, 권역 내 의료기관 간 협력체계를 기획·조정하는 병원이다. 국립대병원 14개와 사립대병원 3개 등 17개 병원이 지정돼 있다.

복지부는 지난해부터 권역책임의료기관의 최종치료 역량을 강화하기 위해 총 2천30억원 규모의 시설·장비 지원사업을 벌이고 있으며, 기관별 제출된 사업계획을 추진하고자 올해도 사업을 지속한다.

올해 지원은 중증·고난도 치료에 필수적인 시설 확충에 집중된다.

부산대병원과 강원대병원, 전북대병원 등에는 중증 환자가 골든타임 안에 치료받을 수 있도록 중환자실을 확충한다.

경북대병원과 제주대병원은 고위험 산모 집중치료실을, 충북대병원은 소아응급의료센터와 소아 중환자실을 각각 확충하기로 했다.

전남대병원에는 로봇 수술기를 지원하고, 충남대병원에는 실시간으로 환자 상태를 확인하면서 수술을 진행할 수 있는 시스템을 구축해 고난도 수술의 정밀도를 높일 방침이다.

칠곡경북대병원에는 지역에서도 세계적 수준의 정밀 암 치료를 받을 수 있도록 양성자 치료 장비 도입을 지원한다.

양성자 치료는 기존의 엑스선(X-ray) 기반 방사선치료와 달리 양성자 입자를 이용해 암세포를 정밀하게 파괴하는 첨단 방사선 치료 기술이다. 기존 방사선 치료에 비해 부작용은 낮추고 효과는 높일 수 있다.

이와 함께 복지부는 이달 중 2차 공모를 통해 아직 기관별 편성예산을 채우지 못한 시도를 중심으로 사업계획서를 받고 평가를 거쳐 지원할 예정이다.

이중규 복지부 공공보건정책관은 “이번 지원은 지역에서도 중증·고난도 치료가 완결될 수 있는 기반을 마련하는 데 의미가 있다”며 “지역 주민이 거주 지역에서 안심하고 치료받을 수 있도록 권역책임의료기관의 역량을 지속해서 강화하겠다”고 말했다.