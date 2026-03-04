관영매체 “현실적 범위 설정 공감대” 지방정부 목표 잇따라 하향 조정 15차 5개년 계획 첫해…5% 유지 가능성도 대외 불확실성·내수 부진 속 정책 균형 시험대

[헤럴드경제=서지연 기자] 중국 당국이 올해 국내총생산(GDP) 성장률 목표를 4.5∼5% 범위로 제시할 가능성이 있다는 관측이 제기됐다. 경기 둔화 압력 속에서 성장 안정과 구조 전환 사이의 균형을 모색하는 신호가 될 수 있다는 분석이다.

4일 중국 관영 경제지 증권시보에 따르면 중국 정부는 5일 개막하는 전국인민대표대회(전인대)에서 올해 경제성장률 목표를 4.5∼5% 범위로 제시할 가능성이 큰 것으로 전망된다.

증권시보는 ‘2026년 전국 양회 관전 포인트’ 기사에서 올해가 15차 5개년 계획(2026∼2030년)의 출발점인 만큼 성장률 목표 설정이 최대 관심사라며 이 같은 전망을 소개했다. 매체는 복수의 분석을 인용해 “성장률 목표를 4.5∼5%의 구간 값으로 설정하는 것이 적극적이면서도 현실적인 선택이라는 데 대체로 공감대가 형성돼 있다”고 전했다.

중국은 최근 3년간 ‘5% 안팎’의 성장률 목표를 제시해왔다. 실제 성장률도 2023년 5.2%, 지난해와 올해 각각 5.0% 수준을 기록하며 목표치에 근접했다. 그러나 최근 경기 회복세가 둔화되는 흐름 속에서 목표 설정에 보다 신중한 접근이 필요하다는 지적이 나오고 있다.

증권시보는 14차 5개년 계획(2021∼2025년) 기간 동안 중국 경제가 외형 성장을 이어왔지만 현재는 경기 회복 흐름과 구조적 어려움이 동시에 나타나고 있다고 분석했다.

중국 정부가 제시한 중장기 경제 목표도 이번 성장률 설정의 기준으로 거론된다. 중국은 2035년까지 1인당 GDP를 2만 달러 이상으로 끌어올리고 2020년 대비 경제 규모를 두 배로 확대하겠다는 목표를 제시한 바 있다.

상하이 재경대 총장 류위안춘은 “통상적인 ‘전고후저’ 패턴을 고려하면 15차 5개년 계획 기간 동안 연평균 4.5% 안팎 성장률로도 목표 달성이 가능하다”면서도 “1인당 GDP 2만6000 달러 등 더 높은 목표를 추구한다면 5% 수준의 성장률 유지가 필요하다”고 설명했다.

지방정부 목표를 종합해도 비슷한 전망이 나온다. 화타이증권연구소는 이미 발표된 지방정부 성장 목표를 분석한 결과 전국 성장률 목표가 4.5∼5% 범위로 설정될 가능성이 크다고 내다봤다.

홍콩 명보 역시 지방 양회에서 21개 지역이 올해 성장률 목표를 전년보다 낮췄고 9곳은 동결, 1곳만 상향했다는 점을 들어 전국 목표가 4.5∼5% 수준이 될 가능성을 제기했다.

다만 올해가 15차 5개년 계획의 첫해라는 점에서 상징적으로 5% 안팎 목표를 유지할 가능성도 거론된다. 쑤젠 베이징대 국민경제센터 주임은 최근 인터뷰에서 “대외 무역 불확실성과 내수 부진, 인구 구조 변화 등을 고려하면 올해 성장률 목표를 기존 ‘5% 안팎’에서 4.5∼5% 범위로 보다 유연하게 조정할 가능성이 높다”고 말했다.