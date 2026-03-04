180명, 모델·역사 등 5개반 수업

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 56~74세 시니어 180명이 인생 2막 설계를 위해 4일 오전 10시 30분 울산가족문화센터 대강당에서 울산시니어초등학교 제4기 입학식을 가지고 학업에 들어갔다.

이날 입학식에는 김두겸 울산시장과 이성룡 울산시의회 의장, 시의원들도 참석해 시니어들의 인생 2막 배움을 응원했다.

입학생들은 ▷어르신(시니어)모델반 ▷일본문화탐방반 ▷스마트기기활용반 ▷울산역사쓰담 달리기(플로깅)반 ▷치유(힐링)체조반 등 5개 반으로 나눠 오는 11월까지 2개 학기 과정의 수업을 받는다.

이와 함께 봄소풍과 수학여행, 현장체험학습, 봉사활동, 동아리 활동 등 다양한 체험형 교육 프로그램에도 참가한다.

울산시니어초등학교는 베이비붐 세대와 은퇴자, 어르신의 인생 2막 설계를 위해 맞춤형 교육을 제공할 목적으로 지난 2023년 3월 개교해 1기 128명, 2기 172명, 3기 176명의 졸업생을 배출했다.

박선구 교장은 “새로운 인생을 준비하는 시니어들이 울산시니어초등학교에서 새로운 친구를 만나 학창시절의 꿈을 다시 키우고 더 나은 미래로 나아갈 수 있도록 적극 돕겠다”고 말했다.

김두겸 울산시장은 “시니어초등학교는 단순히 지식을 배우는 공간을 넘어 평생 쌓아온 소중한 경험을 지역사회에 다시 나누는 기회라고 생각한다”며 “오늘의 입학이 행복한 노년과 품위 있는 인생 제2막의 희망찬 출발점이 되기를 바란다”고 입학을 응원했다.