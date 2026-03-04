[헤럴드경제=함영훈 기자] 참좋은여행이 오는 3월 14일부터 중국 칭다오 비자신청센터에서 현지 어린이들을 대상으로 한 ‘무료 한글교실’ 운영을 시작한다.

이번 한글교실은 칭다오 지역 어린이들에게 한국어와 한국 문화를 접할 기회를 제공함으로써, 양국 문화교류의 초석을 다지기 위해 기획되었다. 교육 과정은 기초 한국어 회화부터 한글 읽기와 쓰기, 실용적인 일상 표현까지 초급자 눈높이에 맞춘 정기 강좌 형태로 진행될 예정이다.

참좋은여행은 지난해 4월부터 칭다오 비자신청센터 위탁 운영을 시작한 이래, 하루 평균 300~500건, 누적 약 10만 건의 비자 대행 업무를 성공적으로 수행해 왔다.

이번 교육 사업은 비자 센터 운영을 통해 얻은 수익을 현지 사회에 환원하고, 한국에 대한 긍정적인 이미지를 제고한다는 점에서 의미가 깊다.

이종혁 참좋은여행 대표는 “비자신청센터가 단순한 행정 위탁 기관에 머물지 않고, 한국과 중국의 마음이 만나는 진심 어린 가교가 되길 바란다”며, “앞으로도 일회성 행사가 아닌 지속 가능한 교류의 장을 만들어갈 것”이라고 강조했다.

참좋은여행은 국내외 소외계층과 이주민을 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

작년 한 해 동안 ▷산불 피해 주민 지원(1,000만 원) ▷외국인 근로자 자국 정착 지원(300만 원) ▷동포체류지원센터 한국어 교육 지원(500만 원) 등을 진행한 바 있다.

올해는 칭다오 한글교실 운영을 시작으로 중국 산동성 내 한국인 학교 등에 약 1000만 원 규모의 장학금과 교육 기자재를 추가 지원하는 등 글로벌 사회공헌 외연을 더욱 확장할 계획이다.