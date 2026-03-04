기초단체장·광역의원 출마 예정

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 인재영입위원회는 4일 “90년대생 청년들을 중심으로 어려운 삶에서 오히려 국가에 기여하고 싶다는 마인드를 가진 사람들을 중심으로 영입했다”며 6·3 지방선거를 앞두고 청년 인재 5명을 영입했다.

조정훈 인재영입위원장은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 “오늘 영입된 5명은 대부분 기초단체장과 광역의원 출마 예정자다. 공천관리위원장과 조율하면서 출마 지역을 선정할 것”이라며 이같이 말했다.

이날 발표된 영입 인재는 이범석 신전대협 공동의장(99년생), 김철규 스타트업 라이오스 스튜디오 공동 창업자(98년생), 오승연 소상공인(91년생), 강아라 강단스튜디오 대표이사(89년생), 이호석 한국다문화정책연구소 대표(98년생) 등 5명이다.

국민의힘은 이범석 공동의장과 관련해 “전국 조직 구축과 대자보·기자회견·토론회 활동을 통해 청년 보수의 문제의식을 사회 의제로 확산시켜 온 실천형 인재”라고 밝혔으며, 김철규 공동 창업자를 두고는 “IT 서비스 기획으로 아이디어를 실제 결과물로 구현해 온 실천형 청년 리더”라고 평가했다.

또한 오승연 소상공인에 대해서는 “직접 가게를 운영하며 임대료의 무게와 골목 상권의 현실을 몸으로 겪어 온 현장형 인재”라고 소개했고, 강아라 대표를 두고는 “AI 콘텐츠 제작 현장에서 활약해 온 실무형 리더로, 기술을 실질적 성과로 연결해 온 인물”이라고 설명했다. 이호석 대표와 관련해서는 “다문화 가정 당사자로서 해병대 장교 복무 등 공적 활동으로 공동체에 대한 책임과 헌신을 행동으로 증명해 왔다”고 덧붙였다.

조 위원장은 “그간의 삶에서 사회로 나와 활동하는 모습이 국민의힘이 지향하는 ‘따뜻한 보수’의 철학에 부합한다고 판단했다”며 “다음 발표 때는 더 젊게 00년생을 발표할까도 생각 중”이라고 강조했다. 당은 다음 주 초 인재영입식을 진행할 예정이다.