글로벌 에너지 기업 엔비전과 협업

[헤럴드경제=한영대 기자] 롯데정밀화학은 세계 최초로 그린 암모니아를 상업 도입했다고 4일 밝혔다.

롯데정밀화학은 그린 암모니아를 울산항을 통해 수입, 울산항에 인접한 롯데정밀화학의 암모니아 터미널에 저장했다. 이는 국가간 그린 암모니아 무역이 세계 최초로 시행된 것이다.

수입된 그린 암모니아는 글로벌 청정 에너지 기업인 엔비전이 중국 내몽고 지역에 건설한 세계 최대의 그린 수소·암모니아 생산 단지에서 100% 재생에너지(풍력·태양광)로 생산한 것이다. 해당 프로젝트는 글로벌 청정인증기관 ISCC의 인증과 국내 에너지경제연구원의 청정수소인증제 예비검토컨설팅에서 1등급 인증을 획득했다. 롯데정밀화학은 수입된 그린 암모니아를 향후 암모니아 벙커링(선박 연료), 혼소발전 연료, 청정 수소 캐리어 등 무탄소 에너지 수요에 활용할 계획이다.

롯데정밀화학은 글로벌 청정 암모니아 공급망 구축을 위해 글로벌 기업 및 기관들과 협력하고 실증을 진행하고 있다.

정승원 롯데정밀화학 대표는 “이번 사례는 인류가 기후 위기 해결을 위해 계획한 무탄소 에너지 전환의 유력한 대안인 그린 수소·암모니아 밸류체인 구축의 효시로서 역사적 의미를 갖는다”며 “앞으로 글로벌 선도 기업들과 협력해 아시아 1위 청정 암모니아 허브 도약의 기반을 공고히 해 나갈 것”이라고 말했다.

엔비전의 이민 로우 부사장은 “글로벌 공급의 첫 성공을 통해 그린 암모니아 밸류체인이 청사진을 넘어 현실이 되었음을 세계에 증명했다”며 “이제 피지컬 인공지능(AI)를 활용해 고비 사막의 풍부한 재생에너지 자원을 수집하고 무탄소 에너지를 전 세계에 공급할 수 있게 됐다”고 말했다.