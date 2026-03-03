꽃다발 대신 고요함…개학 첫날 운동장 ‘텅텅’ 선택권 확대·임대단지 구조 속 가속된 학생 감소 수도권 넘어 서울까지 번진 ‘입학생 0명’ 현실

[헤럴드경제=정주원 기자] “예전에는 운동회 하면 운동장이 꽉 찼어요. 지금은 학부모가 더 많아요. 지난해 가을운동회 때 학생들 한 15명 정도가 나와서 뛰놀았는데 운동장이 휑하더라고요.”

3일 오전 9시경 서울 강서구 등촌동 등명초등학교의 등굣길은 다른 학교들과 달리 썰렁했다. 전국 초등학교 대부분이 개학과 입학을 동시에 치르는 3일은 학교가 1년 중 가장 활기를 띠는 날이다. 첫 초등학교 등교에 들뜬 아이들 손을 잡은 부모들로 학교 앞이 붐비고 입학을 축하하기 위한 꽃다발과 사진기가 오가곤 한다.

그러나 이날 등명초 정문 앞은 달랐다. 등굣길은 한산했고 교문을 통과하는 아이들은 손에 꼽을 정도였다. 점심시간이 다가와도 운동장은 비어 있었다. 바람에 펄럭이는 ‘입학을 축하합니다’ 플래카드만이 허공에서 쓸쓸히 흔들렸다.

이 학교의 올해 1학년 신입생은 0명이다. 서울 한복판, 그것도 대단지 아파트에 둘러싸인 초등학교에서 벌어진 일이다.

“입학 환영 현수막은 걸렸는데…입학식은 없대요”

해당 초등학교 인근 등촌주공 4단지에 사는 조모(63) 씨는 “줄어든다는 건 알았지만 한 명도 없다는 건 오늘 처음 들었다”며 놀라워했다. 조씨는 “3·4단지만 해도 2000가구가 넘는데 어떻게 0명이냐. 학교가 없어지는 거 아니냐”고 되물었다.

같은 단지에 최근 이사 왔다는 학부모 A씨도 “아이가 내년에 입학인데 제일 가까워서 보내고 싶었다”며 “애들이 없으면 과외처럼 되는 거 아니냐. 친구를 못 사귈지 걱정”이라고 말했다.

학교 정문 앞에서 만난 보안관 고모 씨는 “1월 1일부터 근무를 시작해 이전 사정은 잘 모르지만, 첫 등굣길부터 휑한 기분”이라며 “2~6학년은 한 학년에 10여 명씩 있고 모두 등교를 마쳤지만 1학년은 없다”고 전했다.

학교 측에 따르면 올해 1학년은 원래 5명 배정 예정이었다. 그러나 3명이 인정유학으로 해외에 나갔고, 2명은 다른 지역으로 이사하면서 입학이 모두 취소됐다. 등명초 관계자는 “4단지에는 올해 입학생이 한 명도 없다. 전 학년이 한 반씩이고 한 반에 10명 남짓이다. 20명 되는 학급은 없다”고 설명했다.

해당 관계자는 “올해는 1학년 자체가 없기 때문에 학기 중 추가 입학도 불가능한 상황”이라며 “등명초등학교병설유치원 입학식은 내일 열릴 예정”이라고 덧붙였다.

‘재작년 공동통합구역 지정’ 선택권 확대가 가져온 역설

이러한 극단적 상황의 배경에는 학군 구역 조정이 있다. 서울시강서양천교육지원청은 2024년 12월 등명초 배정 지역을 인근 등양·등현초와 ‘공동통합구역’으로 변경했다. 취학률을 높이기 위해 학부모 선택권을 넓힌 것이다.

이에 따라 등촌주공 3·4단지 학생들은 등명초뿐 아니라 등양·등현초 중 입학을 선택할 수 있게 바뀌었다. 지난해는 약 10명이 입학해 한 학급이 꾸려졌지만, 올해는 단 한 명도 없었다. 등양·등현초에 비해 학생 수가 급격히 줄어들면서다. 작은 학교로 지정되기 시작하며 통폐합 움직임도 있었으나, 이때는 학부모 반대로 번번이 무산됐다.

교육지원청 관계자는 “작년·재작년 통폐합을 위해 재학생 학부모 설문조사 50% 이상 동의가 필요했으나 과반수 반대로 무산됐다”며 “집 앞 학교가 사라지는 걸 원치 않았고 소규모 학교의 장점을 선호하는 의견이 많았다”고 설명했다.

다만 해당 관계자는 “신입생 0명은 예측하지 못한 상황이다. 이달 2일부로 새로 부임한 교장과 학부모 위원회 등과 새로운 협의체를 통해 다시 검토할 수밖에 없다”며 “신입생이 아예 없는 상태가 되면서 지난해보다는 통폐합 흐름이 달라질 것으로 예상된다”고 했다.

“소수정예는 장점” vs “전학 고민”

등촌주공 아파트의 독특한 단지 구조는 학부모들의 선택에 영향을 미치고 있다. 등촌주공 3단지 아파트 상가에 있는 한 공인중개사무소 관계자는 “등명초는 3·4단지 학령인구가 가게 되는데, 4단지는 한국토지주택공사(LH)가 공급한 영구임대아파트라 기초생활보장 수급자와 고령층이 주로 거주한다”며 “분양은 13평, 임대는 11평 수준으로 소형 평형이 많다 보니 젊은 맞벌이 부부나 초등 자녀를 둔 가구는 거의 없다. 독거노인과 1인 가구 비중이 높다”고 설명했다.

단지 내 등촌4종합사회복지관 관계자도 “등양초는 등촌주공 1·2단지와 부영·동성 등 여러 단지에서 학생이 오고 등현초 역시 10단지·대림 등 복수 단지에서 배정된다”며 “등명초는 4단지를 제외하면 사실상 3단지 하나에 의존하는 구조라 학생 수가 적을 수밖에 없다”고 말했다. 단지 규모 자체가 다르다 보니 학령인구 격차가 곧바로 학교 규모 차이로 이어진다는 설명이다.

학부모들 사이의 분위기도 엇갈린다. 2024년 등촌주공 3단지로 이사 온 40대 박모 씨는 지난해 자녀 둘을 등명초에 동시에 입학시켰다. 그는 “작년에도 입학생이 10여 명뿐이라 솔직히 걱정이 없진 않았다”면서도 “1년 지내다 보니 소수정예의 장점이 분명하다. 아이가 선생님이 세심하게 봐준다고 좋아한다”고 말했다. 학급 인원이 적다 보니 수업 집중도와 돌봄의 밀도가 높다는 평가다.

반면 일부 학부모들은 다른 선택지를 고민하고 있다. 박씨는 최근 학부모 모임에서 “등현초가 공립인데도 사립 같은 시설과 커리큘럼으로 인기가 많다고 들었다”며 “몇몇 학부모들이 전학을 고려하고 있는 것 같다”고 덧붙였다.

서울까지 번진 ‘0명’…학령인구 감소의 전면화

이는 등명초의 사례 뿐 아니다. 지난해까지 지방과 일부 수도권 외곽에서 두드러졌던 ‘신입생 0명’ 현상이 올해는 서울까지 번지고 있다. 교육부에 따르면 올해 전국 초등학교 1학년 입학생은 29만8178명으로 사상 처음 30만 명 선이 무너졌다. 정부 예상보다 1년 이른 감소다.

전국에서 입학생이 한 명도 없는 초등학교는 198곳에 달했다. 1학년 신입생이 1명뿐인 학교도 200곳이 넘는다. 2022년 121곳, 2023년 146곳, 2024년 157곳, 지난해 182곳으로 매년 증가해 왔다.

지방에서 먼저 나타난 현상이 수도권을 거쳐 서울 대단지 아파트 초등학교까지 확산한 것이다. 올해는 서울을 비롯해 광주에서도 처음으로 입학생이 한 명도 없는 초등학교가 두 곳이나 나왔다.

이상림 한국보건사회연구원 연구위원은 “강서구와 강북 3구(노원·도봉·강북구)는 서울 내에서도 고령화가 빠른 지역”이라며 “고령화가 진행되면 젊은 층이 빠져나가고 인근 마곡지구가 개발되며 대단지 아파트들이 생기기 시작하면서 아이들이 이동하는 속도가 빨라졌다”고 분석했다.

이어 “내년에 초등학교에 들어갈 2020년생은 약 26만 명 수준”이라며 “이 현상은 더 심해질 가능성이 높다”고 말했다. 특히 이 연구위원은 “문제는 단순히 학교 수가 줄어드는 게 아니라, 아이들이 빠져나간 지역은 학원·생활 기반이 약화하고 격차가 커진다는 점”이라며 “이제는 지방 문제가 아니라 서울 안에서도 깊숙이 들어온 구조적 위기다. 교육청이 다른 차원에서 접근해야 한다”고 강조했다.