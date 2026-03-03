21일 오후 8시 광화문광장서 열려 화장실 등 인파 안전관리 강화 조건

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 21일 광화문광장에서 열릴 ‘BTS 2026 컴백쇼’를 앞두고 철저한 안전관리에 나선다.

서울시는 3일 오전 ‘서울시 안전관리위원회 제1차 지역축제 소위원회’를 개최하고 ‘BTS 2026 컴백쇼 @서울’ 안전관리계획(안)을 심의한 결과, 인파 안전관리 강화 등 세부 실행계획 보완을 조건으로 조건부 가결했다고 밝혔다.

이번 심의는 21일 오후 8시 광화문광장 일대에서 있을 BTS 2026 컴백쇼 @서울과 관련해 진행됐다. 행사 당일 광화문광장 일대에 대규모 인파 운집이 예상됨에 따라 소위원회는 인파 관리, 안전요원 배치, 비상 대응 체계 구축 등 안전관리계획 전반을 자세히 검토했다. 검토 결과 전반적인 안전관리 체계는 마련됐으나 일부 세부 항목에 대해서는 보완이 요구됐다.

심의위원 검토 결과 ▷인파안전관리 강화 ▷응급의료·이송체계 정밀화 ▷화장실·편의시설 보완 ▷비상상황 시나리오 구체화 ▷퇴장 관리 계획 강화 ▷교육·훈련 체계 개선 ▷유관기관 협력 강화 ▷합동상황실 운영 고도화 등이 주요 보완사항으로 제시됐다.

주최 측이 보완 사항을 반영한 안전관리계획을 이달 10일까지 제출하면 시는 이를 최종 확인한다. 행사 전 관계기관 합동 현장점검을 통해 이행 여부 등을 재확인하는 등 안전 관리에 만전을 기할 방침이다.

아울러 행사 주최 측은 행사 전까지 서울시와 경찰·소방 등 관계기관과 긴밀히 협력해 제시된 보완 사항을 충실히 반영하는 등 안전관리계획을 지속 보완해 나갈 예정이다.

이와 함께 시는 안전한 행사 개최를 위해 다중운집·행사·재난대응·공연안전 분야 전문가가 참여한 자문단을 운영한다. 시는 행사 당일 경찰·소방·자치구 등 유관기관과 함께 ‘현장 합동 종합상황실’을 가동해 행사 전반의 안전 관리를 총괄 지원할 계획이다.

한병용 서울시 재난안전실장은 “광화문 일대를 찾는 모든 분이 공연은 물론, 서울의 매력과 아름다움을 안전한 환경에서 느낄 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 말했다.