경제충격 최소화·교민안전 확보 위해 정보 지원

[헤럴드경제=윤호 기자]국가정보원은 이란 사태와 관련해 발발 당일인 지난달 28일 ‘중동상황 대응 태스크포스(TF)’를 구성하고 매일 이종석 원장 주재로 비상점검 회의를 열고 있다고 3일 밝혔다.

국정원은 24시간 비상상황반 운영을 통해 중동 전거점에서 실시간 상황 파악 및 대응책 마련에 분주하다. 또 우방국 정보기관과 협조해 이란·이스라엘 및 미군 주둔지 거주 교민들의 안전한 대피를 적극 지원하고 있다.

아울러 공급망 리스크 요인을 면밀히 모니터링해 유관기관들에 신속하게 정보를 제공하고, 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 에너지·물류·방산·조선 및 업계 전반의 현장 상황에 대해서도 점검하고 있다.

국정원은 테러단체들이 중동 불안정성을 세력 재건 기회로 활용하고 존재감 부각을 위해 대형 테러를 시도할 가능성이 있다는 판단하에, 국내외 테러 가능성 진단 및 차단 활동에도 만전을 기한다는 방침이다.

국정원 관계자는 “차장이 매일 총리 주관 ‘중동 상황점검 긴급 관계부처회의’에 참석하고 있다”며 “국익과 교민 안전을 수호하기 위해 가용한 정보역량을 총동원하겠다”고 말했다.