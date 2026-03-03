공단 지속가능경영보고서, 전 세계 상위 100대 보고서 선정

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민건강보험공단은 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP)이 주관하는 ‘LACP 비전 어워드’에서 공단의 지속가능경영보고서가 최고 등급인 ‘플레티넘 대상(Platinum Award)’을 수상했다고 3일 밝혔다.

LACP가 주관하는 ’LACP 비전 어워드‘는 2001년부터 매년 전 세계 정부기관과 기업을 대상으로 연차보고서, 지속가능경영보고서 등을 평가하는 대회로, 전 세계 1000개 이상의 기업이 참여하고 있다.

건보공단은 LACP 비전 어워드의 8개 항목 중 ▷정보 명확성 ▷보고서 구성 ▷이해관계자 대상 메시지 ▷창의성 ▷표지 디자인 ▷첫인상 ▷재무정보의 7개 항목에서 만점을 받아 총 99점(100점 만점) 으로 대상을 수상하고, 전 세계 상위 100대 보고서에도 선정됐다.

2020년 ‘사회책임경영보고서’를 시작으로 올해 네 번째 발간된 ‘지속가능경영보고서’는 공단의 환경·사회·투명(ESG)경영 방침을 강조하며 국제기준(GRI Standards, UN SDGs 등)을 준해 작성됐다.

정기석 국민건강보험공단 이사장은 “이번 수상은 지속 가능한 경영 원칙을 적극 실천하는 공단의 노력이 세계적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 더 나은 미래를 위한 사회적 가치 창출과 환경적 기여를 이어나갈 것”이라고 밝혔다.