신용·실적 요건 완화한 보증 상품 확대 수출 소상공인 맞춤 포용금융 강화

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한은행이 지난달 24일 서울시 중구 소재 신한은행 본점에서 한국무역보험공사와 수출 소상공인 특화 다이렉트 보증지원 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 협약은 신용등급이 낮거나 수출실적이 적어 금융 지원에 어려움을 겪는 수출 소상공인을 대상으로 소액 보증 지원을 확대하고, 해외시장 진출을 촉진하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 신한은행과 한국무역보험공사는 ▷저신용 수출 소상공인 전용 비대면 보증대출 상품 라인업 확장(Light 보증) ▷Light 보증 이용 기업에 대한 보증료 전액 지원 ▷다이렉트보증(Light 보증 포함) 성실상환기업 대상 보증한도 확대 등 수출 소상공인을 위한 금융지원 체계를 한층 강화한다.

특히 이번 협약으로 한국평가데이터(KoDATA) 신용등급 B- 이상 기업은 등급에 따라 한국무역보험공사 보증서를 담보로 최소 1천만원부터 최대 1억2000만원까지 수출진흥자금을 신청할 수 있다.

신한은행 관계자는 “수출 역량은 있으나 신용등급이나 실적 요건으로 금융 이용에 제약이 있던 소상공인을 지원하기 위해 상품 구조를 개선했다”며 “앞으로도 금융 사각지대에 놓인 소상공인을 대상으로 실질적인 자금 지원을 확대해 포용금융을 실천해 나가겠다”고 말했다.