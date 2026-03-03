한병도 “국힘, 찬반 오락가락하며 본회의 상정 막고 궤변” 송언석 “필리버스터까지 포기 결단했지만 민주당이 거부”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당은 3일 “대구·경북 통합을 하자고 했다가 반대했다가 오락가락하며 (국회) 본회의 상정을 막은 것은 다름 아닌 국민의힘이다”라고 비판했다. 국민의힘은 “민주당과 추미애 국회 법제사법위원장은 다수당의 횡포를 중단하기를 바란다”며 “당장 법사위와 본회의를 열어 대구·경북 통합 특별법을 처리하기를 바란다”고 맞받았다.

한병도 민주당 원내대표는 이날 원내대책회의에서 “본회의 과정에서 국민의힘이 보인 형태는 무능과 무책임의 극치였다”면서 “아무런 명분도 없이 그저 발목잡기에 불과한 필리버스터(무제한 토론)를 시작한 것도 가당치 않은데 갑자기 대구·경북 통합법 처리를 요구하며 마치 민주당이 반대하고 있는 것처럼 억지와 궤변을 늘어놓은 것”이라고 지적했다.

한 원내대표는 “대구·경북 통합을 하자고 했다가 반대했다가 오락가락하며 본회의 상정을 막은 것은 다름 아닌 국민의힘이다. 충남·대전 (통합)도 마찬가지”라며 “처음에는 자신들이 먼저 하자고 했다가 다시 반대로 돌아서 몽니를 부리는 것은 국민의힘 단체장과 지방의회”라고 지적했다.

이어 “지방 소멸 극복과 지방 주도 성장을 이루기 위해 행정통합은 국가 백년대계다. 대구·경북과 충남·대전도 함께 통합으로 가야 한다”며 “이 절호의 기회를 놓친다면 그 책임은 모두 국민의힘에 있다는 점을 분명하게 밝힌다”고 말했다.

반면 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 원내대책회의에서 “국민의힘은 소수당이 행사할 수 있는 합법적 저항 수단인 필리버스터까지도 대승적으로 포기했다”며 “500만 대구·경북 시도민의 미래를 위해 즉각 법사위와 본회의를 열어 이번 회기 안에 대구·경북 통합 특별법을 처리토록 하기 위한 결단이었다”고 강조했다.

송 원내대표는 “한 원내대표와 추 위원장은 지금 이 시간까지도 대구·경북 통합법 처리를 위한 어떠한 의지도 보이지 않고 있다”며 “이 핑계 저 핑계를 대며 사실상 거부하고 있는 것”이라고 비판을 이어갔다.

또 “지금 법사위와 본회의를 열지 않고 있는 것이 누구인가. 바로 집권 여당인 민주당 아니겠나”라면서 “지역을 갈라치기하며 통합법 통과를 가로막고 있는 것이 누구인가. 바로 다수당인 민주당”이라고 쏘아붙였다.

그는 계속해서 “지금 이 순간 대구·경북 통합을 위해 필요한 것은 단 하나, 대구·경북 통합법 처리에 대한 민주당의 의지”라며 “지금 이 순간 대구·경북 통합을 어렵게 만드는 것도 단 하나, 대구·경북 통합법 처리에 대한 민주당의 의지”라고 지적했다.

이어 “2월 임시회가 오늘 하루 남았다. 민주당과 추 위원장은 다수당의 횡포를 중단하기를 바란다”면서 “당장 법사위와 본회의를 열어 대구·경북 통합 특별법을 처리하기를 바란다. 더 이상 국민과 대구·경북 시도민을 우롱하지 않기를 강력히 촉구한다”고 덧붙였다.