“최고로 착한 딸…” 6명에 새 생명 선물

[헤럴드경제=이원율 기자]2009년생 박채연(16) 양은 고등학교 때 매년 반장과 회장에 뽑힐 만큼 성실하고, 책임감이 있는 학생이었다고 한다. 학업에도 열정적이었으며, 작은 도움이라도 필요로 하는 친구가 있으면 먼저 다가갈 만큼 다정한 성격도 갖췄었다고 한다. 꿈은 사회복지사였다.

그런 박 양이 뇌사 판정을 받았다. 지난해 12월14일, 친척 결혼식에 가기 위해 가족과 함께 이동하던 중 졸음운전 차량과의 사고로 크게 다친 후였다.

하지만, 박 양의 따뜻한 선행은 멈추지 않았다. 3일 한국장기조직기증원에 따르면 박 양은 심장과 폐, 간, 신장, 양쪽 안구를 기증했다.

가족들은 박 양의 일부분만이라도 다른 사람에게서 살아 숨 쉬었으면 하는 바람으로 기증을 결심했다.

유족에 따르면 그렇게 매년 반장과 회장으로 뽑히고, 학업에도 성실했던 박 양은 어릴 적부터도 활동적이고 밝은 성격이었다. 박 양은 경기도 안산시에서 출생한 외동딸이기도 했다.

박 양의 아버지 박완재 씨는 “사랑하는 채연아. 아빠와 엄마는 채연이와 보낸 시간이 너무나도 행복했다”며 “지금도 네가 옆에 없다는 게 믿어지지 않는다. 하늘에서 엄마, 아빠의 목소리가 들릴까. 매일 너를 그리워한다”며 인사를 건넸다.

이어 “새로운 생명을 선물 받은 분들도 건강했으면 한다”며 “최고로 착한 딸이자 사랑스러운 딸 채연아. 다음 생에 또 아빠 딸로 와줬으면 한다”고 덧붙였다.