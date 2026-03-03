3.3㎡당 평균 1510만원, 2029년 1월 입주

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반건설이 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 견본주택에 5일간 1만5000여 명이 방문했다고 3일 밝혔다.

호반건설은 지난 26일 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나섰다. ‘경산 상방공원 호반써밋’은 경산 첫 민간공원 특례사업인 상방공원과 함께 조성되는 총 2105가구(1·2단지) 규모 대단지 공동주택이다. 이 중 1단지는 지하 2층~지상 35층, 8개 동, 전용면적 74~99㎡ 총 1004가구로 구성된다.

전용면적별로는 ▷74㎡A 110가구 ▷84㎡A 428가구 ▷84㎡B 170가구 ▷99㎡A 150가구 ▷99㎡B 146가구다. 중소형부터 중대형까지 다양한 평면을 갖췄다.

분양 일정은 3월 9일 특별공급을 시작으로 10일 1순위, 11일 2순위 청약이 진행된다. 당첨자 발표는 3월 17일이며, 계약은 3월 30일부터 4월 1일까지 3일간 진행된다. 평균 분양가는 3.3㎡(평)당 약 1510만원이며, 입주는 2029년 1월 예정이다.

단지는 약 64만㎡ 규모의 상방공원과 인접해 조성된다. 문화예술회관, 야외공연장, 윤슬전망대 등 복합문화시설을 이용할 수 있으며, 남매지·경산자연마당·경산생활체육공원 등 대규모 공원이 가깝다.

교통 여건으로는 KTX경산역과 경안로 접근성이 언급된다. 홈플러스, 경산중앙병원 등 생활 인프라와 경산초·동부초 등 학교, 경산시청 등 행정시설이 인근에 위치한다.

단지는 남향 위주 배치와 넉넉한 동간 거리로 채광과 통풍을 확보했다. 4베이 중심 설계와 드레스룸·펜트리 등 수납공간을 적용했으며, 실내체육관·골프연습장·작은 도서관·주민카페 등 커뮤니티 시설을 마련했다.

경산 상방공원 호반써밋 1단지의 견본주택은 대구 수성구 사월동에 위치하며, 입주는 2029년 1월 예정이다.