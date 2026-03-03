[헤럴드경제(밴프)=함영훈 기자] 세계적인 K-드라마 ‘이 사랑 통역이 되나요’ 해외 촬영지에 한민족의 자취가 발견돼 눈길을 끈다.

캐나다 촬영이 진행되던 2024년 10월초, 북위 51도에 불과한 캐나다 알버타주 어퍼 카나나스키스 호수에서 오로라가 관측돼 제작진들과 출연진 모두 즐거운 비명을 질렀다.

일반적인 오로라 관측지는 북위 60도 초반이다. 이 장면 촬영 시점은 오로라 관측 절정기 보다 이른 10월 초였다. 드라마의 대박을 감지한 듯 촬영단계에서 행운이 따랐다. 당시 남주인공 김선호는 오로라를 목도한 감동과 사진을 자신의 SNS에 게시하기도 했다.

드라마의 인기와 함께, 일본, 캐나다, 이탈리아 등 ‘이사통’ 촬영지 많은 한국인들이 ‘성지순례’에 나서고 있다.

일본 촬영지에서 신라의 족적을, 캐나다 촬영지에선 수천~수만년전 베링해, 쿠릴열도 등을 통해 북미로 진입한 한민족의 흔적을 발견할수 있어 색다른 친근감을 얻게 된다. 그 3개국으로 지금 떠나보자.

▶일본= 통역을 원하는 고윤정과 통역사 김선호가 처음 만나 묘한 기류를 형성하는 모습은 일본 가나가와현 가마쿠라에서 촬영되었다. 도쿄 근교의 해안도시이다.

이중 에노시마-시치리가마해변은 두사람이 해변에서 대화하는 모습을 촬영한 곳이고, 고쿠라쿠역과 철도는 철길 차단막을 사이에 두고 떨어져 있던 두사람 중 열차가 지나가자 김선호가 갑자기 사라진 장면을 찍었다. 인근 코코마에역은 슬램덩크의 성지로 알려져 있다.

호수변 대화 장면은 야마나시현 쇼지호에서 찍었다.

가마쿠라는 일왕을 상징적 존재로 두고 쇼군이 실권을 장악하는 일본의 막부시대가 처음 열린 거점이다. 가마쿠라 막부의 주인인 미나모토노 요시미쓰(源義光, 1045~1127)는 신라의 후손이다. 막부의 할아버지가 신라에서 일본으로 건너온 시기는 신라의 멸망 시기와 대체로 일치한다.

미나모토노 요시미쓰는 이 가문의 3대째 인물로 정식이름은 미나모토노 신라사부로요시미쓰(源新羅三郞義光)이다. 이름에 ‘신라’가 들어간 이 사무라이의 무덤이 교토시 동쪽 오쓰(大津)시의 큰절 미이데라(三井寺) 근처에 있다. 가마쿠라 막부 이후 길지 않은 시점 정권교체가 있었고, 막부의 무덤을 중세일본의 중심도시인 교토에 자리잡도록 한 것으로 보인다. 미이데라에는 신라명신상을 안치한 신라선신당(新羅善神堂)이 숲속에 서 있다고 한다. 신라 화랑 정신을 이어받아 일본식 무사도(사무라이)를 개척한 인물이다.

▶캐나다= 알버타주 로키로 가는 길은 현대적 예술과 미식 여행콘텐츠와 빅토리아시대 민속문화가 혼재한 대도시 캘러리 - G20 정상회의가 두 번이나 열린 주립공원지대 카나나스키스 - 로키산 아래 다운타운 중 가장 큰 캔모어 - 국립공원인 밴프 - 국립공원 재스퍼로 이어진다.

알버타는 빅토리아 여행의 남편이름 알버트, 넷째딸 알버타에서 유래됐다.

캐나다 까나나스끼s(원주민 발음)는 ‘까인 아새끼’로 동북아시아 한민족 언어라는 학설이 나왔다. 이곳에 처음 진출해 조사활동을 벌인 유럽 문화인류학자의 탐문 결과, 이곳은 원주민 부족간 싸움에서 도끼에 까이고도 용맹함을 잃지 않았다는 전사(새끼)의 마을이라는 뜻이다. 원주민의 도끼는 토마호크라고 불리는데, 양갈비 단면이 이것을 닮았기에 이 고기부위도 토마호크라 불린다. 북미와 얼굴을 맞대고 있는 러시아 남성 이름 접미사 ‘스키’도 용맹한 남성을 뜻한다.

쿼리레이크는 이 카나나스키스 주립공원 일대 캔모어에 있는 호수로, 두 사람의 첫키스가 이뤄진 곳이다. 캔모어 시내에서 자동차로 약 5분, 도보로는 약 40분 정도 소요되며, 호수 주변으로 조성된 산책로를 따라 여유롭게 걷거나 피크닉을 즐기기에 좋다.

캘거리 헤리티지 파크는 1860년대부터 1950년대까지 캐나다 서부의 역사를 재현한 곳이다. 각기 다른 시대를 대표하는 네 개의 구역으로 나누어져 캐나다 서부 정착민의 삶을 보여주는 곳으로 차무희와 히로가 본격적인 프로그램 촬영을 시작한 장소로 소개되었다. 캘거리의 과거를 배경으로 재미있는 사진도 남길 수 있다.

로키산맥 캐스케이드 오브 타임 정원의 경우, 주변 5km 거리에 높이 2998m의 캐스케이드산의 절경을 한 폭의 그림처럼 감상할 수 있는 곳이다.

작품 속에서 차무희가 증기 시계 앞의 히로를 발견한 후 주호진과 함께 예쁜 캐스케이드산과 밴프 타운을 바라보며 이야기를 나누는 곳의 배경이 되었다.

▶이탈리아= 이탈리아에선 두 사람의 감정이 가장 깊어지는 구간으로 토스카나 지역과 움브리아 지역의 고풍스런 분위기의 유적을 배경으로 촬영이 이뤄졌다.

오래된 계단이 나오는 장면은 바로 페루자 프리오리궁전에 있는 중세유적이다. 페루자의 비아아피아 역시 긴 계단을 가진 중세 유적지로 두 사람이 사랑을 확인하는 키스장면을 찍었다.

눈 내리는 밤의 아름다운 풍경은 페루자의 11월4일 광장과 마조레 분수 주변 골목에서 촬영됐다고 한다.

두 사람의 포옹장면의 배경이 된 이탈리아 시에나는 붉은 벽돌의 조개 모양 광장인 캄포광장, 과 만자의 탑 등으로 유명하다.

피렌체의 준티 오데온이라는 극장형 서점은 이이담-김선호가 대화 나누는 모습을 돈 고윤정이 돌아서는 장면에 등장한다.

촬영지 중 몬탈치노는 성벽 위에서 내려다 보이는 끝없는 포도밭 풍경이 담긴 곳이다. 천공의 성이라 불리는 절벽위 마을은 치비타 디 반뇨레조이다.

