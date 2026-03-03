중소기업 금리 최대 2.2%p↓ ‘공급망안정화기금’ 지원 병행 본점 내 ‘중동상황 대응 데스크’ 설 상황 악화시 24시간 대응 체제 전환

[헤럴드경제=유혜림 기자] 한국수출입은행이 중동발 지정학적 리스크 확산에 대응해 40조원 규모의 ‘위기대응 특별 프로그램’을 본격 가동한다고 3일 밝혔다. 금융시장 변동성 확대와 실물경제 충격 가능성에 선제 대응하겠다는 취지다.

수은은 지난 3일 중동 상황에 따른 국내외 금융시장 영향을 점검하고 피해기업 지원 방안을 논의하기 위해 이 같이 내용을 골자로 ‘중동상황 비상대응 대책회의’를 개최했다. 회의에는 경영진과 관련 부서장, 중동 현지 주재원이 유선으로 참석해 호르무즈 해협 봉쇄 가능성·물류 차질·에너지 가격 급등 등 실물경제 충격 시나리오를 점검했다.

수은은 우선 중동 상황으로 직·간접 피해를 입은 기업을 대상으로 ‘위기대응 특별 프로그램’을 가동한다. 이를 통해 중소·중견기업에 최대 2.2%포인트의 우대금리를 적용하는 등 올해 7조원, 향후 5년간 총 40조원 규모의 금융을 지원할 계획이다.

외화 유동성 관리도 강화한다. 금융시장 경색 우려가 커질 경우 중장기 사모채와 단기 기업어음(CP) 등 가용 수단을 활용해 외화를 충분히 공급하는 ‘안전판’ 역할을 수행한다는 방침이다.

원유·가스 수입 지연 가능성에도 대비한다. 중동 의존도가 높은 원유 수입 구조를 점검하고, ‘공급망안정화기금’을 통해 원유 구매 자금 지원을 검토하는 등 수입선 다변화 지원책을 병행한다.

아울러 본점 내에 ‘중동상황 대응 데스크’를 설치해 이란·아랍에미리트(UAE)·사우디아라비아 등 주요 국가 동향과 프로젝트 현황을 밀착 모니터링한다. 상황 악화 시에는 24시간 대응 체제로 전환할 예정이다. 중동 지역 파견 직원에 대해서는 즉시 재택근무 전환, 필요 시 제3국 또는 본국 이동 조치 등 안전 대책도 강화한다.

수은은 이날 금융시장 개장 직후 환율과 유동성 동향을 집중 점검하고 필요한 지원책을 신속히 집행할 계획이다. 수은 관계자는 “기업 피해를 최소화하기 위해 위기대응 프로그램을 신속히 집행하고 취약 부문을 과감히 지원하겠다”며 “정부·유관기관과의 정책 공조도 강화하겠다”고 밝혔다.