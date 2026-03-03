핵협상 병행 속 병력·자산 재배치…트럼프 지시 이튿날 공격 개시 극비 유지하며 속도전으로 이란 허 찔러…“전례없는 역사적 협동 작전”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 트럼프 행정부가 대이란 군사작전 개시 전까지 핵 협상을 이어가면서도 중동 전역에 군 자산과 병력을 재배치하며 작전을 치밀하게 준비해온 것으로 나타났다. 작전 개시 직전에는 이란의 감시·통신망을 교란해 대응 능력을 무력화한 뒤 기습 공격을 단행, 이란 군 지휘부를 혼란에 빠뜨린 것으로 전해졌다.

댄 케인 미 합참의장은 2일(현지시간) 국방부 청사에서 ‘장대한 분노(Operation Epic Fury)’로 명명된 대이란 군사작전에 대해 브리핑했다.

케인 의장에 따르면 미군은 작전 개시 약 30일 전부터 중동 전역에 걸쳐 자산과 병력을 재배치했다. 당시 이란과 핵 협상을 진행 중이던 도널드 트럼프 대통령이 군사적 옵션을 선택할 경우 즉각 투입할 수 있도록 대비하기 위한 조치였다.

수천 명의 병력과 4·5세대 전투기 수백 대, 공중급유기 수십 대, 에이브러햄 링컨함과 제럴드 R. 포드함 등 2개 항공모함 전단이 배치됐다. 피트 헤그세스 국방장관의 지시에 따라 전력 보호 차원에서 민간인과 비필수 인력은 은밀히 재배치됐으며, 작전 개시 시점에는 필수 전력만 남은 상태였다고 케인 의장은 설명했다.

트럼프 대통령은 미 동부시간으로 2월 27일 오후 3시 38분 군사작전 실행을 지시했다. 트럼프 대통령은 “장대한 분노 작전 승인. 중단 없음. 행운을 빈다”라고 지시했다.

이에 지역에서는 합동군이 최종 출격 준비를 마쳤다. 방공포대가 이란 공격에 대응하기 위해 시스템을 점검하며 준비 태세를 갖췄고, 조종사들은 공격 계획을 마지막으로 연습했다. 공군 승무원들은 최종 무기 장전을 시작했고, 2개 항모전단은 출격 지점으로 이동하기 시작했다.

플로리다 탬파(미 중부사령부가 위치한 도시)와 국방부, 중부사령부 작전구역 전방에서 작전센터가 일제히 가동됐다.

케인 합참의장은 “언제나 그렇듯 작전 기밀 유지가 최우선이었고, 기습 요소를 유지하기 위해 노력했다”며 “작전 개시 시점(H아워)에 적군이 속도와 기습, 과감한 행동만을 보게 하기 위해 극도로 기밀에 부쳐졌다”고 말했다.

군사작전이 개시된 것은 미 동부시간으로 2월 28일 오전 1시 15분, 이란 테헤란 현지시간으로 오전 9시 45분이었다.

미 사이버사령부와 우주사령부 주도로 전투 개시 시점에 맞춰 이란의 감시·통신·대응 능력을 교란하고 마비시켰다.

작전 개시와 함께 100대가 넘는 항공기가 육상과 해상에서 출격했다. 해상에서 첫 공격을 가한 것은 미 해군이 발사한 토마호크 미사일이었다. 미군은 이란 해군을 향해 접근하고 이란 남부 전선의 지상 목표물에 대한 타격을 개시했다.

작전 개시 첫 24시간 동안 1000개가 넘는 표적에 대한 타격이 이뤄졌다. B-2 폭격기는 미국 본토에서 37시간 왕복 비행하며 이란 남부 전선 일대와 깊은 지하시설에 정밀 관통탄(벙커버스터)을 투하했다.

미군의 주요 목표는 이란군의 지휘·통제 인프라와 해군 전력, 탄도미사일 기지, 정보 인프라를 타격하는 데 있었다.

이스라엘은 별도로 수백차례 출격을 통해 수백개의 표적을 무력화했다. 카타르, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 요르단, 사우디아라비아 등 동맹국 방공포대도 전투에 동참하며 힘을 보탰다.

케인 합참의장은 “우주 및 사이버 작전의 협조로 작전지역 전역의 통신·감시망을 효과적으로 교란했으며, 적(敵)은 상황을 인지하거나 조정·대응할 능력을 상실했다”고 밝혔다.

앞서 미 일간 월스트리트저널(WSJ) 등은 미국과 이스라엘이 이란 고위 관리들의 회의 일정에 대한 첩보를 바탕으로 공습 개시 시점을 결정했다고 보도했다.

이란 고위 당국자들이 한 장소에 모이는 시간과 장소를 파악해 몰살 수준으로 공격의 효율성을 높였다는 것이다.

이번 군사작전 과정에서 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이도 사망했다.

케인 합참의장은 “신속하고 정밀하며 압도적인 타격의 결합 효과로 해당 지역에서 국지적 제공권이 확보됐다”며 “이는 우리 전력 보호를 강화할 뿐만 아니라, 이란 상공에서의 작전 지속을 가능하게 할 것”이라고 설명했다.

‘장대한 분노’는 중대 전투 작전으로서 미 육군과 해군, 해병대, 공군, 우주군, 해안경비대, 예비군 등이 이스라엘 군과 함께 벌이는 전례 없는 규모의 협동 작전이라고 케인 합참의장은 설명했다.

이는 “작전 규모뿐 아니라, 합동 전력 전 요소에 걸쳐 나타난 합동 통합 수준에서도 역사적인 사건”이라며 “이 작업은 이제 시작에 불과하며 계속될 것”이라고 밝혔다.

케인 합참의장은 또 “이는 하룻밤에 끝나는 작전이 아니다. 군사적 목표 달성은 시간이 소요될 것이며, 일부 경우엔 어렵고 힘든 작업이 될 것”이라며 “추가적인 손실이 발생할 것으로 예상되며, 언제나 그렇듯이 우리측 손실을 최소화하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.