유조선·LNG선 점검…에너지 수급 차질 대비

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부는 1일 중동 정세 악화로 대외 불확실성이 커지자 관계기관 합동 비상대응반을 가동하고, 중동 현지 동향과 금융시장·에너지·수출·해운 등 실물경제 전반을 24시간 모니터링하겠다고 밝혔다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 오전 정부서울청사에서 ‘중동 상황 관련 관계기관 합동 긴급 상황점검회의’를 주재하고 최근 미국-이스라엘의 이란 공습 이후 전개되는 상황과 국내 경제 영향 가능성을 점검했다.

구 부총리는 “향후 상황 전개가 매우 불확실한 만큼 관계기관이 각별한 경계심을 갖고 대응해야 한다”면서 “중동은 우리나라의 에너지 의존도가 높은 지역인 만큼, 호르무즈 해협의 긴장 고조에 따른 국제 에너지 가격 변동성에 기민하게 대응할 필요가 있다”고 강조했다.

이어 중동 인근을 운항 중인 유조선과 액화천연가스(LNG) 운반선의 운항 상황을 면밀히 점검하고 에너지 수급에 차질이 없도록 대비할 것을 당부했다.

회의에는 재정경제부를 비롯해 외교부·산업통상자원부·해양수산부·금융위원회·한국은행·금융감독원·국제금융센터 등이 참석했다.

참석자들은 현재 충분한 국내 비축유가 확보돼 있어 단기 수급 대응 능력은 유지되고 있으나, 중동 지역의 군사적 긴장이 이어질 경우 국제 금융시장과 에너지 시장의 변동성이 확대될 가능성이 크다고 평가했다.

정부는 이에 따라 부총리를 중심으로 관계기관 합동 비상대응반을 가동하고, 중동 현지 동향과 함께 금융시장·에너지·수출·해운·항공·공급망 등 실물경제 전반을 24시간 모니터링하기로 했다.

비상대응반은 국제에너지반, 경제상황·공급망반, 금융시장반 등으로 나뉘어 운영되며 이상 징후 발생 시 사전에 마련된 상황별 대응계획에 따라 신속히 조치할 방침이다.

구 부총리는 별도의 사회관계망서비스(SNS) 메시지를 통해서도 “중동 상황이 긴박하게 전개되고 있다”며 “우리 경제에 미치는 영향을 최소화하도록 정부가 기민하게 대응하겠다”고 밝혔다.