“안전하게 월드컵 치르는데 초점”

[헤럴드경제=박세환 기자] 28일(현지시간) 미국과 이스라엘이 이란을 겨냥해 대대적인 공습을 한 가운데 국제축구연맹(FIFA)이 2026 북중미 월드컵 관련, 미국에서 월드컵 본선 조별리그를 치러야 하는 이란의 상황을 예의주시하고 있다.

ESPN은 1일(한국시간) “지난해 12월 잔니 인판티노 FIFA 회장으로부터 ‘FIFA 평화상’을 받은 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 28일 이란에 대한 미사일 공격을 개시했다”며 “이란은 아시아축구연맹(AFC) 월드컵 예선을 통해 본선 진출권을 따내 벨기에, 뉴질랜드, 이집트와 함께 조별리그 G조에 편성돼 미국에서 경기를 치른다”고 전했다.

이란은 로스앤젤레스에서 벨기에, 뉴질랜드와 2경기를 치르고, 시애틀에서 이집트와 맞붙는다.

마티아스 그라프스트룀 FIFA 사무총장은 국제축구평의회(IFAB) 연례 총회에 참석해 취재진을 상대로 “이란 관련 뉴스를 접했다”며 “이와 관련한 회의를 열었지만, 세부 사항을 언급하기에는 이르다. 다만 전 세계 모든 이슈를 주시하겠다”고 밝혔다.

그는 “워싱턴에서 열렸던 조 추첨 행사에는 모든 출전국이 참가했고, 우리는 모든 팀이 안전하게 월드컵을 치르는 데 모든 초점을 맞추고 있다”며 “우리는 평소와 다름없이 공동 개최국(미국·멕시코·캐나다)과 계속 소통할 것이다. 모든 참가국은 안전할 것”이라고 강조했다.

트럼프 미국 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 이란 최고 지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 사망했다고 1일 발표해 긴장감이 고조하고 있다.