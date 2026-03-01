1745㎡ 규모 전시관 마련, 갤럭시 S26 시리즈 공개 프라이버시 디스플레이, 역대 최고 카메라 체험 갤럭시 버즈4 음성 호출, 갤럭시 북6-휴대폰 연동 B2B 대상, AI·소트프웨어 기반 차세대 네트워크 설루션

[헤럴드경제(바르셀로나)=고재우 기자] 삼성전자가 스페인 바르셀로나에서 갤럭시 S26 시리즈 공개에 나선다. 불과 사흘 전 미국 샌프란시스코에서 공개된 프라이버시 디스플레이, 역대 최고 카메라를 비롯해 갤럭시 AI 생태계 등 향연이 모바일 월드 콩그레스 2026(MWC26)에서 펼쳐질 전망이다.

삼성전자는 2일(현지 시간)부터 개막하는 MWC26에서 1745㎡(528평) 규모 전시관을 마련하고, 갤럭시 생태계 전반으로 이어지는 갤럭시 AI 경험, 인공지능(AI) 기반 네트워크 혁신 기술을 선보일 것이라고 1일 밝혔다.

삼성전자는 3세대 AI폰 갤럭시 S26 시리즈를 중심으로, 갤럭시 생태계에서 사용자 맥락을 이해하고 일상 속 경험을 능동적으로 지원하는 갤럭시 AI를 체험할 수 있는 전시 공간을 마련했다.

▶진화한 AI 휴대폰 갤럭시 S26, 갤럭시 생태계 ‘연결’= 우선 삼성전자는 갤럭시 S26 시리즈를 중심으로 음성·이미지 등 정보를 탐색하고 작업을 수행하는 갤럭시 AI 사례를 체험할 수 있도록 전시 공간을 구성했다.

관람객들은 최근 언팩에서 외신으로부터 극찬을 받은 측면에서 보이는 화면을 제한할 수 있는 프라이버시 디스플레이 등 강화된 사생활 보호 기능 체험이 가능하다.

카메라 성능도 확인할 수 있다. 더 넓은 조리개가 탑재된 갤럭시 S26 울트라 카메라는 어두운 환경에서도 선명하고 디테일한 사진 및 영상을 촬영할 수 있다. 향상된 나이토그래피 기능으로 저조도 환경에서도 생생한 영상을 확인할 수 있다.

이와 함께 삼성전자는 사용자의 상황과 맥락을 인식해 정보를 제안하고 작업을 지원하는 갤럭시 AI 경험도 소개한다. ▷실시간 상황에 맞춘 필요 정보 제안 나우 넛지 ▷개인 일정에 맞춘 정보 및 작업 브리핑 나우 브리프 ▷정보 탐색 기능 서클 투 서치 등이다.

나아가 삼성전자는 갤럭시 S26 시리즈를 중심으로 갤럭시 버즈4 시리즈, 갤럭시 북6 시리즈 등 유기적으로 작동하는 ‘갤럭시 생태계’ 경험도 선보인다.

관람객들은 갤럭시 버즈4 시리즈의 AI 음성 호출을 경험할 수 있고, 갤럭시 북6 시리즈‘에서는 ▷윈도우와 연결 ▷멀티 컨트롤 ▷주변 기기 연결 및 저장공간 공유 등 폰과 PC 간 연동 기능을 체험할 수 있다. 갤럭시 워치8 시리즈는 달리기와 수면, 마음 챙김 등 건강 인사이트를 통해서는 일상에서 건강 상태를 확인할 수 있다.

▶미래 모바일 경험, 차세대 네트워크 설루션 등 ‘봇물’= 삼성전자는 갤럭시 XR과 갤럭시 Z 트라이폴드 등을 통해 차세대 폼팩터 기반 새로운 모바일 경험도 선보인다. 관람객들은 멀티모달 AI와 결합된 XR 경험 등 미래 모바일 기술의 방향성을 살펴볼 수 있다.

갤럭시 파운데이션을 통해서는 프라이버시, 보안, 지속가능성, 책임 있는 기술 개발에 대한 장기적인 비전도 소개된다. 삼성전자는 녹스(Knox)의 고도화된 보안 기술과 하드웨어 기반 보호 기술을 바탕으로, 사용자 데이터를 안전하게 보호하는 모바일 환경을 지속적으로 강화해 나가고 있다.

아울러 삼성전자는 글로벌 이동통신사업자 등 기업간고객(B2B)을 대상으로 별도의 전시 공간을 마련했다. 여기서 AI에 최적화된 가상화 네트워크 및 차세대 설루션을 소개하고, 완전 자동화 네트워크로의 비전을 제시할 방침이다.

세부적으로 AI를 기반으로 네트워크 계획, 설치, 운영, 최적화 전 과정의 효율적인 자동화를 지원하는 ‘삼성 코그니티파이브 네트워크 오퍼레이션 스위트’ 설루션을 비롯해, 자체 의사결정을 통해 자율적으로 작동하는 다양한 AI 에이전트 및 사용 시나리오 등이 전시된다.

기업용 차세대 AI 설루션인 ‘네트워크 인 어 서버’는 여러 네트워크 기능을 하나의 서버로 통합한 소프트웨어 기반 통합 설루션이다. 기업들이 효율적이고 경제적으로 5G 특화망을 구축·운영할 수 있도록 지원한다. 또한 최신 컴퓨팅 파워를 탑재해 추가적인 투자 없이도 실시간 응답성이 요구되는 AI 서비스들을 도입할 수 있다.

이외에도 ▷자체 개발한 고성능 신규 네트워크 칩셋 라인업 ▷고성능·소형·저전력의 다양한 기지국 라인업 ▷다양한 파트너들과 협업한 차세대 엔드투엔드(End-to-End) 가상화 네트워크 설루션 등이 전시된다.

노태문 삼성전자 사장은 “MWC26은 갤럭시 AI의 현재부터 앞으로의 방향성까지 함께 보여줄 수 있는 자리”라며 “갤럭시 S26 시리즈를 비롯해 갤럭시 XR과 갤럭시 Z 트라이폴드 등 새로운 폼팩터까지 모든 혁신의 중심에 사용자 경험을 두고 모바일 기술의 가능성을 지속적으로 확장해 나갈 것”이라고 말했다.