[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대는 교육부와 한국산업기술진흥원(KIAT)이 주관하는 2026년 첨단산업 인재양성 부트캠프 사업 인공지능(AI) 분야에 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.

첨단산업 인재양성 부트캠프는 대학이 기업과 공동으로 대학생 등 취업 희망자를 대상으로 단기 집중 교육 프로그램을 개발·운영하고 실무 인증 및 취업 연계를 지원하는 국가 재정지원사업이다.

대구대는 이번 사업 선정으로 3월부터 2031년 2월까지 총 72억5000만원의 정부지원금을 확보했다.

또 교비 대응자금 12억5000만원과 경북도 지원금 5억원을 더해 대규모 재원을 AI 전문 인재 육성에 투입한다.

유준혁 총괄책임교수는 “이번 사업 선정으로 우리 대학 학생들이 인공지능 분야의 핵심 인재로 도약할 수 있는 탄탄한 기반이 마련됐다”며 “기업과의 긴밀한 협력을 통해 현장 투입이 즉시 가능한 실무형 첨단 인재를 양성하고 지역 산업 생태계 활성화에 기여하겠다”고 말했다.