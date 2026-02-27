[헤럴드경제=김성훈 기자] 지난 24일 발생한 서울 강남구 대치동 은마아파트 화재 최초 신고자는 화재로 숨진 여학생이었던 것으로 나타났다.

27일 양부남 더불어민주당 의원이 소방청으로부터 제출받은 당시 화재 신고 녹취록에 따르면, 최초 신고는 24일 오전 6시 18분 12초에 접수됐다. 최초 신고자는 사망한 김모(17) 양으로 추정된다.

신고자는 “지금 불났어요”라고 말한 뒤 접수 대원이 주소를 묻자 은마아파트라고 답했다. 대원이 구체적인 동호수를 묻자 신고자는 당황해 하며 “몇 동이지, 어떡해요. 죽으면 어떡해요. 숨이 안 쉬어져 어떡해요”라고 했다. 대원이 재차 주소를 묻자 동호수를 말한 뒤 집에 3명이 있다고 밝혔다.

신고자는 자신은 집 밖으로 나올 수 없다며 창문 쪽에 있다고 알렸다. 이어 “한두 명은 나온 것 같다. 불이 너무 커요. 빨리 와주세요”라고 다급히 호소했다.

2분여 뒤인 오전 6시 20분 43초에는 김 양의 가족으로 보이는 이들이 119에 전화를 걸었다. 이들은 “언니는 어떡해”, “딸이 있어요”라고 말하며 빨리 와달라고 요청했다. 신고자가 주변인에게 “언니는 어디 갔는데 왜 안 나오냐”라고 말하는 내용도 녹취록에 있었다.

김 양은 결국 구조되지 못하고 숨졌다. 같은 집에 있던 30대 어머니와 작은 딸은 얼굴에 화상을 입거나 연기를 마시는 등 다쳤다. 김 양의 부친은 불이 나기 전 출근했다.

김 양의 가족은 이 아파트로 화재 닷새 전인 19일 이사온 것으로 알려졌다. 공부를 잘해 의사가 꿈이었던 김 양은 올해 고등학교 입학을 앞두고 가족과 함께 이곳에 이사온 것으로 전해졌다.

‘교육 1번지’ 대치동에 있는 은마아파트는 새 학기를 앞두고 학부모들이 좋은 학군을 찾아 전세 수요가 몰리는 곳으로 꼽힌다.

이번 화재와 관련, 1979년 준공된 은마아파트의 시설 노후와 부실한 소방시설, 소방차 진입 지연이 피해를 키웠다는 지적이 일각에서 나오고 있다. 1992년 소방법상 스프링클러 설비 관련 조항이 의무화되기 전에 착공된 은마아파트는 스프링클러가 설치돼 있지 않기 때문이다. 또 주차 공간이 부족해 지상에 주차된 차들로 인해 소방차가 진입하기 어려웠던 점도 피해를 키운 원인으로 지적된다.

은마아파트는 지난해 9월 정비계획안이 확정되며 2030년 49층 5893세대로 재건축을 앞두고 있다.