[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 중구 영종국제도시와 서울 강남권을 잇는 광역급행버스 M6463 버스가 28일 운행을 시작한다.

이날 오전 5시 첫차부터 운행을 본격 시작하는 M6463은 지난 2024년 12월 개통한 M6462에 이어 영종국제도시와 서울을 연결하는 두 번째 광역급행버스(M버스)다.

해당 노선은 e편한세상영종하늘도시에서 출발해 금호어울림2차~운서역 금강펜테리움아파트~운서2동 행정복지센터~운서역~금호베스트빌1단지·영종도서관 등을 거쳐 고속터미널~논현역~강남역~매헌시민의숲·양재꽃시장 등에 정차한다.

중구는 이번 노선 개통으로 서울 강남 일대로 이동하는 영종하늘도시 서부와 공항신도시 일원 주민들의 접근성을 크게 향상함은 물론 장거리 통근에 따른 불편을 해소하고 대중교통 이용 편의를 높일 것으로 기대하고 있다.

노선도·시간표 등 이번 M6463번 버스에 관한 더 자세한 정보는 인천광역시버스정보시스템(bus.incheon.go.kr)에서 확인할 수 있다.