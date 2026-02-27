코스피, 전장 대비 1% 내린 6244.1 마감 외국인 7조원 투매 영향, 개인·기관 방어 엔비디아 급락에 기술주 조정 여파로 풀이

[헤럴드경제=홍태화 기자] 외국인이 하루 사이 역대 최대 규모인 7조원을 투매하면서 코스피가 6200선으로 밀려 마감했다.

이날 한국거래소에 따르면 코스피는 전장보다 63.14포인트(1.00%) 내린 6244.13에 마감했다. 전날 코스피는 엔비디아의 호실적에 힘입어 3.67% 급등, 사상 처음 6300선을 돌파했으나 하루 만에 6200선으로 내려갔다.

지수는 전장보다 109.78포인트(1.74%) 내린 6197.49로 출발해 한때 6153.87까지 낙폭을 키웠다. 이후 저가 매수세가 유입되며 상승 전환해 6347.41까지 올라 역대 최고가를 경신했으나 다시 내림세로 돌아섰다.

지수 하락을 견인한 주체는 외국인으로, 하루 만에 7조1037억원 순매도했다. 이는 역대 최대 순매도 기록으로, 지난 5일 기록한 직전 사상 최대치(5조110억원)를 한 달도 안 돼 경신했다. 개인과 기관은 각각 6조2824억원, 5335억원 순매수했다.

이날 내림세는 뉴욕증시 한파의 영향이 컸다. 간밤 뉴욕증시는 기술주를 중심으로 차익 실현 매물이 나타나는 흐름을 보였다. 엔비디아가 호실적을 공개했지만 이미 시장 기대치가 주가에 먼저 반영된 만큼 ‘셀온’(Sell-on·호재 속 주가 하락) 매물이 나타나면서 5% 넘게 급락했다.

이경민 대신증권 연구원은 “예상치 못한 엔비디아 급락이 (코스피 지수에) 단기 심리적 충격으로 작용한 것으로 보인다”고 분석했다.

이에 국내 증시도 반도체주가 하락하는 모습을 보였다. 시가총액 상위 종목 중 전날 7% 넘게 급등한 삼성전자(-0.69%), SK하이닉스(-3.46%)가 동반 하락했다. SK스퀘어(-5.01%), 기아(-0.24%), 삼성물산(-2.64%) 등도 내렸다.

다만, 현대차(10.67%)는 전북 새만금 지역에 9조원 규모의 대규모 투자를 단행한다는 소식이 전해진 가운데 사상 최고가를 경신했다. 한국과 아랍에미리트(UAE) 정부가 방산 분야 사업에 대해 협력하기로 합의했다는 소식에 한화에어로스페이스(0.08%), 현대로템(4.77%) 등도 강세였다.

반면 코스닥 지수는 전장보다 4.63포인트(0.39%) 오른 1192.78에 장을 마쳤다. 전날 상한가로 치솟은 삼천당제약(8.98%)이 이날도 급등세를 지속했으며, 에코프로(0.43%), 에코프로비엠(0.91%), 알테오젠(1.12%), 리가켐바이오(2.35%) 등도 올랐다. 반면 레인보우로보틱스(-2.27%), 리노공업(-0.56%), HLB(-0.19%) 등은 내렸다.

외국인 투매에 환율은 10원 넘게 치솟았다. 이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 13.9원 오른 1,439.7원을 나타냈다.