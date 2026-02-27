[헤럴드경제=민성기 기자] 정지선 셰프가 과거 성차별을 당했던 과거를 고백했다.

정지선 셰프는 지난 26일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방 문제아들’에 이문정 셰프와 함께 출연했다.

이문정 셰프는 “호텔에는 여성 셰프가 거의 없고 업장에 1명 있을까 말까 한다”고 입을 열었다.

그러자 정지선 셰프는 “저희 매장도 일부러 여성 셰프를 많이 뽑으려고 한다”며 “직원 20명 중 1명꼴”이라고 말했다.

이어 그는 “전 유학 갔다와서 요리 경연에서 금메달도 딴 적 있었는데 입사했을 때 아예 인정을 안 해줬다. 투명인간 취급했다”고 말했다.

정지선 셰프는 “무슨 말만 해도 무시했다. 결혼하고 애 낳으면 어차피 그만 둘 거라고 생각하더라”라고 했다.

그는 “전 어떤 남자보다도 한 몸집 하기 때문에 자신 있었다”며 “지기 싫어서 무거운 걸 드는 건 기본이었다”고 말했다.

정지선 셰프는 주방에서 실수하면 손찌검하는 경우도 있었다며 “국자로 많이 맞았고, 칼등으로도 맞았다. 중식칼이 넓으니까 때리기가 좋다. 칼 밑판으로 툭툭 친다. 그때는 이게 당연하다고 생각했다. 잘못됐다고 생각 안 했던 것 같다. 누군가 알려준 사람도 없었고, 다 그렇게 하니까 그런가 보다 했다”고 밝혔다.

정지선 셰프는 면 반죽기에 손가락이 들어가 30바늘 꿰맨 적도 있었다. 그는 “일반 업장을 다니다가 호텔에 기회가 생겨 어렵게 들어갔다”며 “면 반죽을 하다가 반죽기에 손가락이 들어갔다. 말려 들어갔는데 기계를 안 끄고 손을 뺐다. 손가락이 갈라져 꿰맸다”고 고백했다.

정지선은 출산 전날까지도 일했다며 “임신을 숨겼다. 6개월 차까지 숨기다가 중국에서 요리 대회 끝나고 나서 얘기했다”며 “아기가 잘못될 뻔해서 28일 전에 급하게 응급으로 나왔다”라고 털어놨다.