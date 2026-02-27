한은 ‘거주자 외화예금 동향’ 발표

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난달 국내 거주자 외화예금이 석 달 만에 감소했다.

한국은행이 27일 발표한 ‘거주자 외화예금 동향’에 따르면 1월 말 기준 외국환은행의 거주자 외화예금 잔액은 1180억3000만달러로 전월 말보다 14억달러 줄었다.

지난해 11월(+17억달러)과 12월(+159억달러) 연속 늘었다가 3개월 만에 감소한 것이다. 지난해 12월 증가폭은 역대 최대였다.

거주자 외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내 6개월 이상 거주한 외국인, 국내 진출 외국 기업 등의 국내 외화예금을 말한다.

주체별로 보면 한 달 새 기업예금(1006억8000만달러)은 18억2000만달러 감소한 반면 개인예금(173억5000만달러)은 4억2000만달러 늘었다.

통화 종류별로는 미국 달러화(963억4000만달러)와 엔화(95억1000만달러)는 각각 4000달러, 5억2000만달러씩 증가했다.

반대로 유로화(93억9000만달러)는 23억6000만달러 감소했다.

한은 관계자는 “1월 하순 원/달러 환율이 하락하면서 개인예금을 중심으로 달러 예금이 증가했다”면서 “유로화예금은 일부 기업이 12월 중 예치했던 경상대금을 거래처에 지급하면서 감소했다”고 말했다.