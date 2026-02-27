[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]경북 문경시는 ‘2026 K-브랜드 어워즈’에서‘대한민국을 선도하는 명품도시’로서 공로를 인정받아 ‘문화관광농업특화도시’ 부문 수상 지자체에 최종 선정됐다고 27일 밝혔다.

K-브랜드 어워즈는 TV조선이 주최하고 재정경제부, 행정안전부, 문화체육관광부 등 정부 기관이 후원하는 시상식으로 창의적이고 선진적인 부문별 브랜드의 산업·문화경쟁력을 평가해 최종 수상 대상을 결정한다.

이번 수상은 민선8기를 맞아 ‘긍정의 힘! YES 문경’이라는 슬로건 아래 문경새재 케이블카, 주흘산 숲길, 문경새재 관광지 개발로‘관광 대전환’을 추진하고, 국제·전문단위 체육대회를 유치하며‘글로벌스포츠 도시’위상을 확립한 공로를 높게 평가받았다.

또 선택과 집중을 통한‘농산물 브랜드 명품화 전략’으로 감홍사과와 오미자를 육성해 농업 경쟁력을 강화했고 명예문화관광축제인 문경찻사발축제의 리뉴얼을 비롯해 문경트롯가요제의 신설하는 등‘문화 콘텐츠 확대’로 도시경쟁력을 극대화하고 시민과 소통하는‘시민 중심의 적극행정’을 이룬 성과도 함께 반영된 결과다.

신현국 문경시장은“대한민국을 선도하는 2026 K-브랜드 어워즈의 ‘문화관광농업특화도시’로서 모두가 꿈꾸는 행복한 명품도시 건설을 위해 끝없는 변화와 도약을 추진해나가겠다”고 말했다.