6월 13일 개최…하프코스 신설 수익금 기부…홍보대사에 최수영

[헤럴드경제=강승연 기자] 글로벌 스포츠 기업 데상트코리아㈜가 ‘제12회 시각장애인과 함께 하는 어울림 마라톤 대회’를 공동 주관 및 후원하고, 참가자 모집에 나섰다고 27일 밝혔다.

대회는 오는 6월 13일 서울 마포구 상암월드컵공원 평화광장에서 열리며, 현재 대회 공식 홈페이지를 통해 참가 접수가 진행 중이다.

‘어울림 마라톤’은 시각장애인과 비장애인이 함께 달리며 조화와 동행의 가치를 나누는 행사다. 홍보대사로는 평소 시각장애 관련 사회공헌 활동에 꾸준히 참여해온 소녀시대 멤버이자 배우 최수영이 위촉됐다.

데상트코리아는 시각장애인 러너들이 안심하고 달릴 수 있도록 참가자 동선과 코스 설계, 사전 점검, 현장 안전 관리 등 대회 운영 전반에 직접 참여한다. 또한, 데상트코리아의 산하 브랜드 ‘르꼬끄 스포르티브’의 티셔츠로 구성된 러닝 패키지를 제공해 참가자 만족도를 높인다.

올해 대회부터는 기존 5㎞, 10㎞ 코스에 이어 하프 코스를 신설했다. 5㎞ 코스는 기록 경쟁 없이 완주에 의미를 둔 비경쟁 코스로 운영되며, 10㎞와 하프 코스는 기록 측정 방식으로 운영된다.

신청 대상은 시각장애인 참가자와 이를 지원하는 가이드 러너를 비롯해 대회 취지에 공감하는 개인·기업·단체까지 폭넓게 열려 있다. 가이드 러너 참가자에게는 대회 전 사전 교육과 트레이닝 과정을 제공한다. 20명 이상 일반 단체 신청자에는 10% 참가비 할인 혜택이 제공된다.

참가비 수익금은 ‘서울 시각장애인 스포츠연맹’에 기부해, 시각장애인을 위한 운동 인프라 확충과 스포츠 활동 지원에 사용된다.

데상트코리아㈜ 관계자는 “스포츠는 누구에게나 열려 있어야 한다는 믿음에서 이번 대회를 함께 하게 됐다”며 “앞으로도 스포츠를 매개로 사회와 연결되는 활동을 꾸준히 이어갈 계획”이라고 말했다.