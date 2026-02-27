임신부, 영아 가족, 65세 이상 시민 등 대상

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시는 3월부터 관내 임신부와 영아 가족, 65세 이상 시민 등을 대상으로 백일해·파상풍·디프테리아 혼합백신(Tdap) 무료 접종을 시행한다고 27일 밝혔다.

이번 무료 접종은 최근 백일해 등 호흡기 감염병 발생이 증가함에 따라 감염 취약계층 보호와 지역사회 전파 차단을 위해 추진됐다.

해당 혼합 백신(Tdap)은 백일해, 파상풍, 디프테리아를 동시에 예방할 수 있으며, 특히, 임신부가 임신 27주에서 36주 사이에 접종할 경우 태아에게 항체가 전달돼 출생 초기 영아 보호에 효과적인 것으로 알려져 있다.

지원 대상은 의왕시에 주민등록을 둔 ▷임신 27주 이상 36주 이하 임신부 및 배우자 ▷출생 후 6개월 이내 영아의 부모와 (외)조부모 ▷65세 이상 시민 ▷20세 이상 기초생활수급자 및 차상위계충 등이다.

접종 장소는 대상자에 따라 구분된다. 임신부와 배우자, 출생 후 6개월 이내 영아의 부모 및 (외)조부모는 의왕시 보건소(오봉로 34)와 청계보건지소(덕장로 19)에서 접종받을 수 있다.

65세 이상 시민 등 그 외 대상자는 관내 위탁 의료 기관에서 접종이 가능하다. 접종 시에는 대상자 확인을 위한 관련 증빙서류를 지참해야 한다.

의왕시는 이번 무료 접종 사업을 통해 신생아 감염 위험을 낮추고, 고령층의 중증 감염을 예방한다는 방침이다.

조정란 보건행정과장은 “백일해는 영아에게 치명적일 수 있는 감염병으로, 가족 구성원의 예방접종이 무엇보다 중요하다”며 “지원 대상이 되는 시민들께서는 시기를 놓치지 말고 무료 접종에 적극 참여해 주시길 바란다”고 말했다.

이어, “고령층의 경우 야외 활동 중 발생하는 작은 상처도 파상풍의 감염경로가 될 수 있으므로, 정기적인 예방접종을 통한 면역 유지가 중요하다”고 강조했다.

접종 지정의료기관, 내방 시 지참 증빙서류 목록 등 접종을 위한 자세한 사항은 의왕시 보건소 홈페이지(보건사업>예방접종>Tdap)에서 확인하거나 의왕시 보건소 예방접종실로 문의하면 안내받을 수 있다.